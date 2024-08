Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Adrian Câciu, a vorbit despre gestionarea fondurilor europene, structura deficitului bugetar și măsurile de protecție socială.

Acesta a evidențiat importanța investițiilor susținute din fonduri europene și naționale pentru creșterea economică și pentru evitarea unei recesiuni economice.

În acest context, ministrul a evidențiat că „toate țările cu economii mari s-au clădit pe deficit”, sugerând că investițiile sunt esențiale pentru dezvoltarea economică pe termen lung.

Premierul Marcel Ciolacu a întărit aceste declarații, menționând că cele mai mari investiții vor avea loc în 2025 și 2026, când cofinanțarea din partea statului român va atinge aproximativ 60%. Aceste investiții majore vor aduce, de asemenea, venituri suplimentare din impozite și taxe, ceea ce s-a văzut deja în depășirile de plan bugetar.

Ministrul Adrian Câciu a reafirmat angajamentul guvernului față de măsurile de protecție socială, cum ar fi acordarea de vouchere și prime de carieră didactică pentru profesori. În ciuda deficitului bugetar ridicat, ministrul consideră că aceste stimulente sunt esențiale pentru a sprijini economia și populația.

Fără aceste stimulente, economia ar risca să intre în recesiune, mai ales într-o perioadă de dezvoltare economică fragilă.

Adrian Câciu a subliniat că deficitul bugetar a devenit o problemă mai acută începând cu 2020, când cheltuielile pandemice au dus la o creștere semnificativă a deficitului.

Deși deficitul a fost mascat de cheltuielile pentru pandemie, ministrul a atras atenția că multe dintre aceste cheltuieli nu au fost eficiente, contribuind doar la îmbogățirea unor indivizi.

„10% din PIB înseamnă sprijinul care se dă în fiecare an economiei şi populaţiei (…) cu aceşti stimuli economia, an de an, creşte”, a mai afirmat ministrul Fondurilor Europene, precizând că, în lipsa acestor stimuli, ar exista o recesiune.