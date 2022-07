Adrian Câciu a avut, cu ceva timp în urmă. un derapaj incredibil de greu de explicat pe Facebook, într-un răspuns oferit la o postare de pe rețeaua de socializare.

Acesta a fost depistat de internauți care l-au taxat dur după ce i-a jignit grav pe antreprenorii din România, folosind un termen care nu ne face plăcere să îl reproducem în acest context.

Adrian Câciu, ieșire în decor pe Facebook. Declarații controversate făcute de actualul ministru de Finanțe

Gestul ministrului PSD a fost sesizat recent de Bogdan Glăvan, profesor de economie și consilier al fostului premier Ludovic Orban, pe Facebook, care l-a și făcut public, devenind ulterior viral.

Astfel, totul a pornit chiar de la o postare a lui Adrian Câciu, care i-a răspuns în secțiunea de comentarii unui utilizator care a scris: „100% din ce câștigă bugetarii se plătește din ce produc privații”.

Totuși, cuvintele de mai sus nu i-au priit ministrului de Finanțe, motiv pentru care Adrian Câciu i-a scris o serie de vorbe grele care nu îi fac cinste, vorbind despre felul în care ar fi plătiți bugetarii de fapt.

Liderul politic a descris astfel modul în care funcționează taxele în economie, acuzându-i pe antreprenorii români că își plătesc prost angajații. Astfel, din punctul de vedere al ministrului Finanțelor, 90% dintre oamenii de afaceri din România sunt „babuini-antreprenori”.

„Nu din ce produs. Din taxele asupra a ceea ce produs. Taxele care se regăsesc în prețuri și se recuperează prin prețuri. Prețurile care sunt plătite de privați și bugetari. Totul se recuperează, totul este în cerc, problema este că dezechilibrul este la modul în care sunt plătiți angajații în privat pentru că noi avem doar 10% antreprenori și restul sunt babuini-antreprenori”, a scris Adrian Câciu ca răspuns la un comentariu pe pagina sa de Facebook.

Adrian Câciu: Ca analist economic, am folosit deseori termeni de care, astăzi, îmi pare sincer rău

După ce acest comentariu mai vechi a devenit rapid viral în spaţiul, ministrul de Finanţe şi-a cerut scuze astăzi, 20 iulie.

„Un dialog purtat cu mult timp în urmă pe rețelele sociale, pe vremea când eram un simplu analist economic, este scos din context și folosit azi ca și cum aceasta ar fi poziția mea ca demnitar public.

Adevărul este simplu: ca ministru de finanțe, îi susțin pe toți antreprenorii care își achită corect taxele sî își plătesc cinstit angajații. Tocmai de aceea, ministerul pe care îl reprezint are în derulare 6 programe de sprijin pentru firmele românești, totalizând circa 4 miliarde de euro. Pentru toți ceilalți, care aleg soluția evaziunii fiscale, am toleranță zero.

Nu pot să nu recunosc, însă un fapt: ca analist economic, am folosit deseori termeni de care, astăzi, îmi pare sincer rău.

Îmi cer scuze pentru toate vorbele grele din trecut și sper ca faptele mele, respectiv sprijinul pentru mediul antreprenorial românesc, să fie mai importante decât orice declarație contondentă, indiferent cât de veche ar fi”, a scris Adrian Câciu pe pagina sa de Facebook.