Simona Halep este în continuare suspendată din cauza scandalului de dopaj, ceea ce l-a făcut pe antrenorul său Patrick Mouratoglou să se orienteze către alți sportivi.

Presa franceză scrie că Lars Christensen, antrenorul inițial al lui Holger Rune, nu va mai lucra alături de speranța daneză. În schimb, Patrick Mouratoglou este acum antrenorul său. Se pare că această alegere este definitivă, iar Lars nu va mai fi văzut în loja jucătorului pe care l-a format de la o vârstă fragedă.

Patrick Mouratoglou a mai făcut parte din staff-ul lui Holger Rune din finalul anului trecut, dar după turneul de la Monte Carlo cei doi au anunțat că nu vor mai colabora. Cu toate acestea, se pare că cei doi s-au răzgândit.

De asemenea, jucătoarea de tenis Coco Gauff a pus capăt colaborării cu antrenorul Diego Moyano. Recent, campioana, care în prezent ocupă locul 6 în clasamentul WTA, a dezvăluit că Patrick Mouratoglou va fi antrenorul ei la French Open.

Coco Gauff s-a pregătit la academia tehnicianului francez de la vârsta de 10 ani. Ea a fost finalistă anul trecut la Paris, dar a fost învinsă de Iga Swiatek.

„Am început după Madrid și mă ajută până la finalul sezonului de zgură. Sinceră să fiu, sunt în căutare de antrenor. Nu am găsit un antrenor cu normă întreagă. Evident, el este încă cu Holger (Rune). Dar am o relație grozavă cu Patrick. Îl cunosc de la 10 ani și evident am mai fost pe teren cu el.

Am crezut că va fi o persoană perfectă care să mă ajute în această perioadă. Aștept cu nerăbdare următoarele două săptămâni alături de el”, a spus Coco Gauff, potrivit Tennis Majors.

Coco Gauff on working with Mouratoglou at Roland Garros: “Obviously, he’s with Holger Rune. But I have a great relationship with Patrick. I’ve known him since I was 10 & obviously have been on court with him before. I thought he’d be a perfect person to help me during this time.” pic.twitter.com/4npbsHXjwY

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 26, 2023