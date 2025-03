Născut în Chicago pe 2 mai 1932, Bruce Glover și-a manifestat interesul pentru artă încă din tinerețe, oscilând între pictură și fotbal. Însă, pasiunea sa pentru actorie a prins contur în mod neașteptat, atunci când, în timpul facultății, a acceptat să îmbrace un costum de gorilă pentru un număr de striptease.

Bruce Glover (stânga), împreună cu fiul său, Crispin Glover (dreapta), la rândul său actor

Bruce Glover a avut o carieră impresionantă și în televiziune

Cariera sa a fost temporar întreruptă de recrutarea în armata americană în timpul Războiului din Coreea, dar, odată revenit, s-a dedicat teatrului. Pe Broadway, a jucat alături de nume mari precum Bette Davis, în The Night of the Iguana, și Anne Bancroft, în Mother Courage and Her Children, notează Deadline.

Bruce Glover a avut o carieră impresionantă și în televiziune, apărând în seriale celebre din anii ’50 și ’60, precum Perry Mason, Mission: Impossible, Mod Squad, Gunsmoke, The Streets of San Francisco, Battlestar Galactica și The A-Team.

În cinematografie, s-a remarcat prin rolul răufăcătorului Mr. Wint în Diamonds Are Forever (1971), unde a jucat alături de James Bond interpretat de Sean Connery. A avut, de asemenea, apariții notabile în Chinatown, The Thomas Crowne Affair, Hard Times și Ghost World, unde a jucat alături de Steve Buscemi și Scarlett Johansson.

Fiul său, actorul Crispin Glover, a realizat următoarea postare pe rețelele de socializare, unde a împărtășit imagini cu tatăl său, inclusiv o fotografie de familie alături de mama sa.

Postarea a atras imediat reacția urmăritorilor:

„Îmi pare sincer rău pentru pierderea ta. Pierderea unui părinte este unul dintre cele mai grele lucruri prin care se poate trece”; „Îmi pare teribil de rău pentru această veste tristă… Sunt sigur că este o pierdere devastatoare pentru tine”; „Îmi pare rău pentru pierderea ta”.

Acestea sunt doar câteva dintre comentariile urmăritorilor.

Rămâne un nume marcant în industria cinematografică

Pe lângă succesul său individual, Glover a colaborat de-a lungul vieții cu soția sa, Betty, și cu fiul său, Crispin. În 2007, cei trei au fost implicați în realizarea filmului independent It Is Fine! Everything Is Fine, co-regizat și finanțat de Crispin Glover.

Bruce Glover rămâne un nume marcant în industria cinematografică, apreciat pentru versatilitatea și contribuția sa la teatru, televiziune și film.