Adeverința electronică de vaccinare, un pericol pentru libera circulație?

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) amintește de cele spuse de senatorul Ionuț Neagu, care s-a opus adeverinței electronică de vaccinare.

Potrivit senatorului, adeverința respectivă „va împiedica libera circulație a persoanelor în UE”.

„Propunerea de adoptare a unei adeverințe electronice la nivel european a primit aviz pozitiv de la Comisia pentru Drepturile Omului, egalitate de șanse, culte și minorități a Senatului României, în aproape unanimitate. Singurul care s-a opus a fost senatorul Ionuț Neagu (AUR).

Acesta a scris mai multe observații asupra proiectului, despre care spune că nu va facilita, ci dimpotrivă, va împiedica libera circulație a persoanelor în UE.

Constatăm că avem de a face exact cu procedeul retoric folosit de aparatul de propagandă al regimului totalitar din romanul 1984 de George Orwell”, a scris AUR pe Facebook.

Adoptarea adeverinței de vaccinare

Anterior, propunerea de regulament european privind condiționarea libertății de circulatie în Uniunea Europeană în contextul pandemiei de coroanvirus a fost adoptată. Este vorba despre adeverința verde digitală, pe care europenii vor fi nevoiți să o prezinte atunci când vor circula.

Într-o postare pe pagina personală de Facebook, europarlamentarul PNȚCD Cristian Terheș a anunțat că propunerea de regulament european care condiționează libertatea de circulație în UE a fost adoptată. Este vorba despre adeverința verde de vaccinare, cea care a fost votată în Parlamentul European.

„Propunerea de regulament european privind conditionarea libertatii de circulatie in UE de “adeverinta verde digitala”, impotriva careia am vorbit si votat in Parlamentul European, A FOST ADOPTATA pe data de 11 mai de catre Comisia Juridica din Senatul Romaniei. Maine se preconizeaza ca propunerea sa fie dezbatuta in plenul Senatului iar zilele urmatoare sa fie votata.

Va amintesc ca prin acest certificat/adeverinta, exercitarea libertatii de circulatie in UE va fi conditionata de vaccin gratuit, test platit sau dovada de vindecare de Covid”, a scris acesta pe Facebook.

Sursa foto: Dreamstime