Întrebat de Cătălin Striblea dacă știe ce să facă prin bucătărie, Traian Băsescu i-a răspuns că se ocupă cu spălatul vaselor atunci când soția sa, Maria Băsescu, are grijă de nepoți.

”Le iau eu singur. Dacă o văd că este ocupată cu copiii de ce nu m-aș duce eu la bucătărie să spăl câteva vase. Detergent este, buretele este acolo.”, a spus Traian Băsescu în cadrul interviului acordat pentru Digi FM.

Traian Băsescu candidează din nou pentru funcția de președinte al României

Fostul președinte al României a decis să intre din nou în cursa pentru șefia Primăriei Capitalei. Acesta îi are ca și contracandidați pe Nicușor Dan, susținut de PNL și USR Plus, și pe Gabriela Firea, actualul primar al Capitalei.

Traian Băsescu este de părere că niciunul dintre cei doi contracandidați ai săi nu are experiența pe care o are el în politică. Acesta a mai adăugat că Firea și cu Nicușor Dan și-au căutat pierzania la alegerile din toamna acestui an.

„Au făcut o socoteală proastă, au zis USR are 38% în Bucureşti şi cu 20% ale PNL-ului nu mai au nevoie de PMP. Au socotit prost. Niciunul dintre competitori nu poate să spună că are experienţa mea, aşa că şi-au căutat pierzania electorală. N-am obiciul să arunc banii partidului pe geam, vă pot spune că sondajele nu le facem publice. Am trecut de 20 de procente, voi ajunge în peste 10 zile la peste 30%.

„Bucureştiul are nevoie de un primar competente şi cu multă experienţă, care să aibă uşile deschise la Bruxelles. Am dovedit în mandatul trecut că pot face ceva, am un portofoliu de cunoaştere de la Bruxelles care depăşeşte orice candidat. Bucureştiul are nevoie de bani, de îmbunătăţirea calităţii vieţii şi acest lucru îl poate face un om care înţelege” , a declarat Traian Băsescu.