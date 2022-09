Cristi Tomoiagă, fiul primarului din Moisei, confirmă că nu a avut nicio relație cu Maria Tomoiagă, fiica preotului din localitatea Moisei, județul Maramureș, care s-a stins din viață.

Amintim faptul că tânăra de doar 18 ani s-a aruncat pe 6 septembrie de la etajul 12 al unui bloc din Cluj-Napoca. Localnicii o descriu ca fiind o tânără liniștită, care învăța la o școală din Cluj Napoca și nimeni nu înțelege ce s-a întâmplat concret de s-a ajuns într-un astfel de punct.

Pe de altă parte, sunt persoane care spun că aceasta ar fi avut un iubit, iar familia tinerei nu ar fi fost de acord cu acesta, motiv pentru care au decis să o mute la o școală din Cluj-Napoca.

Maria Tomoiagă s-a sinucis la doar 18 ani

Înainte de a recurge la gestul teribil, Maria Tomoiagă a scris și un bilet de adio în care a dezvăluit motivele pentru care a decis să își pună capăt vieții. Tânăra susține că nu a mai putut suporta trădarea și batjocura celor în care avea cea mai mare încredere.

O informație a apărut ulterior conform căreia tânăra ar fi avut o relație cu fiul primarului din Moisei și ar fi postat fotografii compromițătoare cu ea pe internet. Totodată, părinții nu ar fi fost de acord cu relația lor și ar fi decis să o mute de la Maramureș la Cluj.

Fiul primarului neagă însă orice fel de acuzații de acest tip. Într-o postare pe contul personal de socializare, Cristi Tomoiagă, fiul primarul din Moisei, le-a mulțumit tuturor celor care au încredere în spusele sale având în vedere acuzațiile care i-au fost aduse.

Acesta recunoaște că a fost prieten cu Maria în școala gimnazială și că nici nu se punea problema ce cei doi să aibă o relația la 13-14 ani.

Ulterior, fiecare dintre ei a plecat într-un oraș diferit și s-au mai văzut doar în vacanțe, iar în rest nu își vorbeau la telefon și de asemenea nici nu își scriau mesaje.

Cristi Tomoiagă neagă că ar fi avut o relație cu Maria

„Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru mesajele prin care mi-ați transmis că nu credeți minciunile care s-au propagat în spațiul public despre mine, în legătură cu tragicul eveniment care a îndoliat comunitatea noastră.

Susținerea voastră mă va ajuta sa trec peste impactul nefericit pe care aceste minciuni l-au avut asupra mea. În continuare vreau să mă adresez celor care nu mă cunosc și mai ales celor care au început să mă judece.

Am fost amic cu Maria în ciclul gimnazial, amândoi frecventând aceeași școală. Încercați să înțelegeți ce relație poate să existe între doi copii de 13-14 ani. Apoi fiecare a plecat pe drumul lui. Eu la Baia Mare și, după un an, Maria la Cluj. De atunci ne-am văzut doar la ocazii rare, în vacanțe. Nu am mai avut niciun fel de relație. Nu vorbeam la telefon și nu ne scriam mesaje”, a scris tânărul.

Fiul primarului mai precizează că mesajul postat de tânără nu era despre el, în condițiile în care acesta nu i-a făcut niciodată o poza indecentă. Totodată, el susține că dacă nu ar fi fost fiul edilului cel mai probabil numele lui ar fi fost vreodată implicat în acest caz.

Tânărul a făcut un apel la toți cei care inventează astfel de informații să se oprească și totodată i-a transmis condoleanțe și familiei părintelui pentru pierderea suferită.

Cristi Tomoiagă îi amenință pe cei care îi denigrează familia

„Acel mesaj publicat de Maria înaintea fatidicului moment nu îmi era adresat mie. Nu se pune problema să-i fi făcut vreo poză indecentă, cu atât mai mult să fi distribuit în mediul online.

Dacă nu eram „feciorul primarului”, numele meu nu era amestecat în această poveste urâtă. Ținta e tatăl meu și scopul e denigrarea acestuia.

Le cer celor care au inventat aceste calomnii să se lupte cu primarul cu toate armele politice pe care le au la îndemână. Dar să îi lase familia în pace. Pentru că eu nu îmi voi face niciodată familia de rușine.

Unii dintre cei care au inventat aceste minciuni ordinare au copii. Și există o Justiție Divină…

Sincere Condoleanțe familiei părintelui…

Vă mulțumesc tuturor…”, le-a transmis Cristi Tomoiagă cunoscuților săi de pe Facebook.