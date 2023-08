Adevărul despre Simona Halep. S-a aflat ce medicamente consumă

S-a aflat adevărul despre medicamentele consumate de Simona Halep. Un apropiat al jucătoarei de tenis a rupt tăcerea și a dat detalii importante în acest sens. Ea nu a exclus posibilitatea ca un supliment folosit de sportivă să fi fost contaminat cu Roxadustat.

Simona Halep a avut la dispoziție cel puțin trei tipuri de echipamente de recoltare a urinei sau a sângelui.

„De la mijloc rupe plasticul, folosește doar paharul, fără să introducă degetele in interior. Ofițerul de control doping îl supraveghează pe sportiv exact pe unde iese proba de urină, cerințele sunt stricte, pantalonii sub genunchi, tricoul deasupra pieptului. Au fost tentative de falsificare cu prezervativ in vagin, cu penis fals”, a declarat Gabriela Andreiaşu, director ANAD.

Urme de Roxadustat au ajuns accidental în corpul lui Halep?

Conform procedurilor, proba are în total 90 de mililitri din care se repartizează primii 30 în recipientul B, depozitat ulterior la minus 70 de grade, şi 60 de mililitri ajung în recipientul A, care este primul analizat. Proba Simonei a fost trimisă din New York direct la un laborator acreditat din Montreal.

Rezultatul a venit după 15 zile lucrătoare. În afara competiţiilor, sunt verificate 6 grupe de substanţe dopante, în vreme ce în timpul desfăşurării turneelor numărul secţiunilor testate creşte la 9.

Un apropiat al Simonei Halep nu a exclus posibilitatea ca urme de Roxadustat să fi ajuns accidental în corpului sportivei.

„Pastilă nu a fost în mod sigur. Ea ia două tipuri de medicamente, agreate și ia suplimenții aceștia pe care îi iau sportivii. Cum se produc aceste substanțe, locurile, cum sunt ele condiționate, cum sunt ele puse în flacoane, lucrurile acestea trebuiesc foarte bine cercetate. Contaminările sunt posibile”, a declarat Dana Safta, medic ORL.

Andrei Pavel a dezvăluit ce consuma marea campioană

Dacă s-a petrecut acest lucru, atunci trebuie demonstrat clar și să se ofere ca probă un aliment, o băutură, un pahar sau un tacâm care să aibă urmele medicamentului. Chiar dacă este puțin probabil, nu este imposibil. Cazul Laura Coman, campioană europeană la tir, este edificator în acest sens. Acuzată în 2018 că s-a dopat, s-a dovedit că mâncase o friptură care conţinea o substanţă interzisă.

Despre ce consuma Simona Halep a vorbit și fostul ei antrenor, Andrei Pavel. Acesta a dezvăluit că jucătoarea de tenis prefera o alimentație simplă și că lua niște batoane și vitamine.

„Cât am fost antrenorul ei, ea mânca foarte simplu, foarte normal. Îi plăceau puiul, piureul de cartofi, tiramisu ca prăjitură, lucruri foarte simple. Iar în ceea ce privește vitaminizarea, era și mai simplu, foarte simplu, nu era nimic științific. Lua niște batoane Isostar, care au prea mult zahăr în ele, după mine, nu sunt performante. Lua vitamine simple și, cu toate astea, abilitatea ei pe teren era maximă”, a spus Pavel.

El a mai făcut și o remarcă care a provocat un val de indignare în lumea tenisului.

„Tot ce pot să spun este că ea nu s-a dopat niciodată intenționat, nu a făcut-o pentru tenis, pentru performanță, ci pentru niște lucruri personale, după părerea mea”, a mai precizat Andrei Pavel în podcastul SportCast.