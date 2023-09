Vestea zilei despre Simona Halep! Aceasta a fost suspendată din tenis pentru patru ani, fiind testată pozitiv pentru Roxadustat la US Open 2022. Sportiva din Constanța susține că a ingerat în mod accidental o pastilă contaminată cu această substanță interzisă, produs în China.

Ei bine, Cristian Mărgărit, fostul nutriționist al lui Gheorghe Hagi, contrazice această teorie. Având o experiență de peste 20 de ani în domeniu, el susține că acest lucru este puțin probabil să se întâmple.

„Pentru cei care cred că umblă câinii cu roxadustat în coadă prin fabricile de suplimente. Și pentru părerologii care habar nu au despre ce vorbesc, dar au opinii și dau verdicte.

Lucrez în domeniu de peste 20 de ani, iar în ultimii 10 cu sportivi de performanță, inclusiv la nivel internațional. Am vizitat fabrici de suplimente, am fost la târguri și conferințe de suplimente și farmaceutice în acești ani. Am stat de vorbă cu specialiști”, a declarat acesta.