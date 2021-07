Președintele Consiliului de Administratie al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN), a vorbit despre marea greșeală făcută de Alexandru Nazare care l-a costat funcția de ministru de Finanțe.

Mai exact, Cristian Păun susține că fostul ministru ar fi votat „de capul lui” la OCDE supra-taxarea cu 15% a multinationalelor. El a subliniat faptul că a aflat aseară această informație, Alexandru Nazare ținând totul doarte pentru el.

„Tocmai ce am aflat aseara, fix din gura ex-ministrului de finante Nazare ca, acum ceva timp, impreuna cu echipa lui de consultanti din MFP (consilierul lui personal era Diaconu, fostul consilier al lui Darius Valcov si secretar de stat in MFP sub Orlando) s-a dus cu mandrie patriotica si a votat in OCDE, fara nicio problema, supra-taxarea cu 15% a multinationalelor”, spune Păun.

Totodată, președintele FNGCIMM SA-IFN susține că fostul ministru nu a întrebat pe nimeni nimic legat de aceast aspect, nici măcar pe premierul Florin Cîțu sau pe cei din partid.

De ce a fost revocat din funcție Alexandru Nazare

Cristian Păun susține că deși alte țări din UE au avut obiecții și au în continuare, Alexandru Nazare și-a asumat poziția în acest sens. El a mai adăugat că a fost uimit de modul în care fostul ministru trata acest subiect în timpul declarațiilor făcute la televizor.

„Nu a intrebat pe nimeni, nu a discutat cu Primul Ministru. Nu a discutat in partid, partid care se numeste, inca, si ‘LIBERAL’. A facut-o de capul lui, ca multe altele. Asa a crezut el ca e bine. Sa sustina bazaconia asta. Sa nu aiba nicio obiectie, desi alte tari din UE au avut obiectii si, foarte probabil, vor mai avea. Irlanda a avut. El nu, si-a asumat nonsalant pozitia consilierilor lui pesedisti reabilitati in MFP. I se parea absolut in regula si rezona cu asta.

Ma uitam la el la televizor (Antena 3, unde altundeva) si nu imi venea sa cred cu cata usurinta trata subiectul. Cum credea cu toata fiinta lui de ‘liberal’ in aceasta taxare a multinationalelor. Trambitata pe toate posturile acum cateva zile de nimeni altii decat pesedistii (link in comentarii). Care fix asta au facut prin OUG 109! Mai lipsea Zamfir din studiou si era ‘Cantarea Romaniei’, nu alta!”, a mai adăugat Cristian Păun.