Într-o postare pe pagina personală de Facebook, Cristian Păun susține că președintele Klaus Iohannis ”încearcă să se dea deștept pe ceva ce clar nu stăpânește aproape deloc”.

Totodată, profesorul a mai adăugat că este posibil ca șeful statului să considere că economia este o știință.

„Președintele Klaus azi (parafrazez că nu mai stau să caut exact) grăiește către popor: nu vom repeta greșeala de la vechea criză cu austeritatea… Vom băga bani în economie, oamenii să consume în continuare.

Mă rog, omul încerca să se dea deștept pe ceva ce clar nu stăpânește aproape deloc, am dubii chiar că consideră economia ca fiind o știință. Și, dacă o consideră știință, sunt sigur că o vede ca o ramură a fizicii…”, scrie Cristian Păun.

În ceea ce privește vechea criză economică, profesorul de economie susține că nu a fost vorba de austeritate, ci de ”prostie crasă sau de incompetență”. El a vorbit despre erorile din acea perioadă, dar și motivul pentru care multe sectoare nu și-au revenit deloc nici măcar până la actuala criză.

”Austeritatea ar putea fi bună”

Cristian Păun a vorbit și despre PNRR, explicând faptul că economia țării este mult mai complexă de atât. El a mai menționat că austeritatea ar fi bună în cazul în care ar fi înțeleasă ”ca diminuarea statului obez”.

Profesorul a mai subliniat faptul că acest lucru ar putea ajuta în crizele care ar putea veni pe viitor.

„La vechea criză nu a fost vorba de austeritate. A fost vorba de prostie crasă sau de incompetență. Stau mărturie o sumedenie de erori și de măsuri pro-ciclice care au precedat criza din 2009 – 2010 (expandarea fără precedent a sectorului bugetar), au fost aplicate în timp de criză (creșteri de taxe) și după criză… De aia nici acum nu ne-am revenit în multe sectoare, înainte de a ne lovi o nouă criză. S-a acționat haotic, pe bâjbâite și la noroc. Ne-am prăbușit cel mai mult din zonă. Și nu de la ”austeritate” ci de la incompetență.

Și acum și atunci am ”băgat” bani în economie. Am făcut ”investiții”. Multe din PNRR-ul de azi sunt tot de tipul terenurilor în pantă la care nu am renunțat de dragul ”rezilienței”. Și pentru care acum, de atunci, sunt hăituiți prin justiție tot felul de oameni noi la acel moment. Așa efect de ”antrenare” sau de ”antrenament” au avut terenurile alea în pantă din vechiul ”PNRR” că azi nici măcar calificările la Campionatul European de Fotbal nu le mai prindem.

Economia nu este ceva în care se ”bagă” sau se ”scoate”… Este mult mai complex de atât! Austeritatea poate fi bună dacă este înțeleasă ca diminuarea statului obez! Tot mai obez! Chiar te ajută, mai ales în crizele de vor veni. Nu e ceva de care să fugi… dimpotrivă! Trebuie îmbrățișată. Înseamnă reformă!”, a mai adăugat acesta.