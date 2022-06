Prințesa Diana a încercat să schimbe imaginea Palatului Buckingham. Ea a câștigat simpatia a milioane de oameni din întreaga lume prin gesturi simple și umane, de la modul în care vorbea cu copiii și oamenii bolnavi, până la implicarea în cauze caritabile.

Supranumită „Prințesa Inimilor”, fosta soție a Prințului Charles a fost în anii 80 una dintre primele celebrităţi fotografiată în timp ce atingea, fără teamă, o persoană infectată cu HIV.

Potrivit autoarei britanice Ingrid Seward, Diana părea mereu că vrea să ajungă la sufletul oamenilor, iar asta i-a alimentat popularitatea extrem de mare, scrie Grunge.

„Prințesa inimilor”, care s-a împrietenit cu nenumărate celebrități, de la Elton John la Freddie Mercury până la Maica Tereza și Gianni Versace, nu avea la inimă pe oricine. Ea a provocat un adevărat seism în familia regală când a oferit un interviu pentru Andrew Morton, autorul cărții „Diana: Her True Story”. Iată câțiva oameni celebri pe prințesa Diana nu i-a avut deloc la inimă.

Cum s-a rupt lanțul de iubire cu Regina

Prințesa Diana și soacra sa, regina Elisabeta, au avut problemele lor, deși nu se știe dacă au avut vreodată o confruntare directă. Potrivit lui Ingrid Seward, o autoare britanică care cunoaște culisele Familiei Regale, Diana spunea la început: „Am cea mai bună soacră din lume”. Se pare că Lady Di apela adesea la regină și plângea pe umărul ei, când suferea din cauza Prințului Charles.

Relația lor n-a mai fost așa, după ce Diana a colaborat în secret la cartea „Diana, Her True Story”, în care-l critica Charles și aducea unele reproșuri Familiei Regale, iar când căsnicia sa cu Charles era deja pe butuci, regina Elisabeta a acuzat-o că este responsabilă de destrămarea mariajului. În perioada în care Charles își neglija soția și se vedea cu Camilla Parker Bowles, Diana nu-și mai avea soacra la suflet.

Camilla, o piatră tare

Potrivit documentarului „Diana: In Her Own Words”, Camilla a fost prima și singura iubire adevărată a lui Charles. Camilla și Charles nu au încetat să se vadă, nici după ce Diana a intrat în peisaj. Diana a știut tot timpul că relația lor continua și asta i-ar fi provocat bulimia, despre care s-a confesat în carte.

Prințesa a povestit în 1992 că a decis, în ultima clipă, să meargă la o petrecere, alături de Charles, unde urma să vină și rivala sa. Aici, „Prințesa Inimilor” a strâns mâna Camillei și i-a șoptit ușor la ureche: „Știu exact ce se întâmplă”, amenințând că își va lua soțul înapoi. Camilla nu a renunțat și, în cele din urmă, la opt ani de la moartea Dianei, s-a căsătorit cu Prințul Charles. Cu acceptul Reginei.

S-au urât din cauza unui interviu

Prințesa Diana și Prințesa Margaret, sora mai mică a Reginei Elisabeta, „s-au urât” în urma interviului acordat de Lady Di, în care a vorbit despre dedesubturile căsătoriei cu Charles.

Potrivit experților regali, Margaret a văzut acest interviu ca pe „trădarea supremă” și nu a mai vorbit niciodată cu Lady Di. Margaret a făcut tot posibilul să o evite pe Diana, dar, conform experților regali, asta nu însemna că nu era la curent cu toate mișcările ei.

„Puteai vedea perdelele mișcându-se și știai că Margaret privea. Diana știa ce se întâmplă și îi făcea cu mâna”, a dezvăluit Paul Burrell, fostul majordom al Prințesei Diana.