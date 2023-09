Jurnalistul Jon Wertheim a publicat în Sports Illustrated un articol amplu despre cazul de dopaj al Simonei Halep. Acesta analizează situația româncei din toate unghiurile, inclusiv percepția colegelor sale din WTA asupra situației.

Cum o văd celelalte jucătoare de tenis pe Simona Halep

Serena Williams a fost unul dintre cei mai vocali critici ai Simonei. Potrivit lui Wertheim, multe jucătoare din circuit îi împărtășesc opinia fostei tenismene și o consideră pe constănțeancă o trișoare care a câștigat bani murdari.

“Am auzit că mai multe jucătoare din WTA împărtășesc opinia Serenei Williams. Multe dintre jucătoare care au pierdut în fața româncei se întreabă dacă nu cumva ea era dopată. În plus, o acuză că în acel an 2022 a câștigat bani murdari pentru clasarea în top 10 WTA”, a scris el în Sports Illustrated.

Jurnalistul crede „că este nevoie de mai mult respect. Cel puțin până la un verdict final. În final se poate dovedi că a fost vorba doar despre contaminare. Și nu putem distruge reputația și cariera unui jucător pentru asta.”

Este puțin probabil ca românca să își recunoască vina

Mai mult, Jon Wertheim spune că este puțin probabil ca Simona Halep să își recunoască vina. Acesta a dezvăluit că a primit un mesaj de la româncă, în care îi spune că nu va da înapoi.

“Pedeapsa Simonei Halep ar putea fi redusă la 3 ani dacă ea își recunoaște vina, dar acest lucru este puțin probabil să se întâmple. Am primit un mesaj de la Simona Halep zilele trecute: ‘Nu voi da înapoi. Vreau să îmi curăț reputația și să revin pe terenul de tenis’ ”, a scris el.

Colaborarea cu Patrick Mouratoglou, de rău augur

De asemenea, jurnalistul a remarcat faptul că necazurile Simonei au început în momentul în care l-a luat ca antrenor pe Patrick Mouratoglou.

“Trebuie să vorbim și despre Patrick. Antrenorii dau interviuri și sunt lăudați când jucătorii lor au succes. Este OK. Dar ar fi corect să fie trași la răspundere când jucătorii lor au probleme. În 2022, Simona Halep a început să lucreze cu Patrick Mouratoglou”, spune acesta.

Jon Wertheim scrie că „fără să stea pe gânduri, Simona și-a schimbat întreaga echipă, a renunțat la oameni care erau lângă ea de mulți ani. Ce a urmat? Un atac de panică la French Open, pentru prima dată în carieră, înfrângere în turul 1 la New York și testul pozitiv. Plus o operație, plus un divorț. Cam multe în viața unei sportive recunoscute pentru modul calculat în care și-a construit cariera”.

Simona Halep a primit un verdict extrem de dur

Jurnalistul a vorbit și de verdictul extrem de dur primit de româncă, și anume patru ani de suspendare. Acesta a remarcat că în alte sporturi, ar fi scăpat mult mai ușor.

„Am fost distrus pe Twitter pentru această remarcă, dar o susțin în continuare. Patru ani de suspendare este o pedeapsă brutală. Nu spun neapărat că este incorectă, dar e dură”, spune el.

Potrivit lui Wertheim, „dacă ar fi fost sporturile americane, unde politica anti-doping este negociată colectiv, Halep nu ar fi pierdut nici măcar un sezon la prima abatere. În UFC ar fi primit 6 luni sau maximum un an. Ca sport olimpic, tenisul se supune reglementărilor WADA.”