Simona Halep este considerată de către autoritățile din lumea internațională a tenisului drept o româncă cu reședința în Franța. Informația a fost trecută cu vederea până în acest moment.

Motivarea din procesul de dopaj face un scurt rezumat al activității româncei și anunță și reședința ei oficială.

„Doamna Halep este o româncă de 31 de ani, stabilită în prezent în Franţa. Este o jucătoare profesionistă de tenis cu reputație internațională și a obținut un mare succes în carieră. A fost de două ori pe locul 1 mondial la simplu, în 2017 și 2019. Ea are 24 titluri de simplu, incluzând Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019″, este prezentarea făcută de tribunalul londonez pentru Halep.

Această informație îi face pe fanii sportivei să se gândească la o posibilă mutare a lui Halep în Franța. Schimbarea reședinței oficiale este surprinzătoare deoarece Halep a mai fost sfătuită și în trecut să facă această mișcare importantă. Cu toate acestea, de fiecare dată a refuzat. Tenismena pare că și-a regândit mișcarea în momentul când a început să lucreze cu Patrick Mouratoglou, în martie 2022.

Astfel, Simona a petrecut tot mai mult timp în Franța din simplul motiv că acolo se află Academia antrenorului său.

Halep povestește că înainte de colaborarea cu actualul antrenor, lua în considerare să abandoneze cariera în tenis. Cu toate acestea, motivația a fost regăsită la Academia de la Nisa, unde sportiva mărturisește că și-a regăsit entuziasmul pentru tenis.

„Am simțit că trebuie să mă duc la academia lui Patrick! Acolo am simțit că sunt un copil care încă își dorește să mai facă ceva în tenis. Deși eram foarte dezamăgită și nu știam dacă mai pot atinge nivelul cel mare. Pentru că eu nu mai joc tenis ca să câștig un meci sau două, merg până la capăt atunci când joc la un turneu”, mărturisea Halep în 2022.

Se pare că Simona a fost extrem de inspirată de copiii de până în 12 ani care erau abia la începuturile acestui joc.

„La academie am văzut copilașii de acolo, care au 10 – 12 ani, chiar și mai puțin, trezindu-se dimineața cu visul de a deveni foarte buni jucători de tenis. Am luat ca un burete vibe-ul de acolo și l-am pus în interiorul meu. Stau de la 8.00 dimineața la ora 18.00 în academie. Niciodată n-am făcut treaba asta. Dar simt că la vârsta mea am nevoie de așa ceva”, spunea sportiva.