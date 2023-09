Simona Halep a fost încrezătoare după ce au avut loc audierile pentru că nu s-a dopat intenționat. Când a fost anunțat verdictul final, a fost șocată. A fost un dezastru din punct de vedere mental.

Nu i-a venit să creadă că este suspendată timp de patru ani de zile. În ciuda acestui fapt, ea crede că toată lumea are dreptul să o judece acum.

„Am fost încrezătoare după audiere, pentru că au fost atât de multe lucruri care nu aveau sens şi care nu sunt corecte. Când am primit decizia, am fost complet şocată. Nu-mi venea să cred că m-au suspendat timp de patru ani. Nu au găsit nimic rău în sângele meu.

Este o nebunie că au luat această decizie cu tot ceea ce a prezentat [echipa ei juridică]. M-au judecat pe baza unor scenarii. Nu există nicio dovadă. Este pur şi simplu o nebunie.

Din punct de vedere mental, a fost un dezastru pentru mine, pentru că nu mă aşteptam la aşa ceva. Întotdeauna am fost atentă la ceea ce am pus în corpul meu şi nu am luat niciodată ceva fără să verific. Aşadar, este un şoc.

A fost foarte bine să aflăm de unde venea [Roxadustat], pentru că este foarte greu când nu ştii ce se întâmplă. Cred că toată lumea are dreptul să mă judece pentru că tribunalul a decis că eu am greşit aici”, a spus ea pentru Front Office Sports.