Conform dezvăluirilor din cartea lui Valentine Low, care a fost recent publicată, atitudinea Ducesei de Sussex față de stuff-ul regal a fost mult criticată. Așadar, Ducele și Ducesa de Sussex au fost prezentați ca fiind niște oameni „lacomi”. Meghan Markle s-ar fi plâns de faptul că nu era plătită pentru turneele regale. Aceasta a mai adăugat că nici nu înțelege rolul acestora.

Valentine Low a scris în cartea sa că Prințul Harry avea o incertitudine față de Meghan, în sensul că aceasta îl va părăsi dacă nu va face publică relația lor. La un moment dat, Ducesa l-a amenințat că va renunța la relația lor dacă nu va acționa rapid în această privință.

Conform dezvăluirilor autorului, Harry nu a avut de ales decât să fie de acord cu Meghan în acest sens. Dorința lui Meghan a fost îndeplinită cu prețul ruinării relațiilor cu Familia Regală.

Conform autorului cărții, Meghan nu suporta vizitele de stat

Meghan Markle și-a dorit ca publicul să accepte relația sa cu Prințul Harry ca fiind una „serioasă”. Ducesa știa despre faptul că stuff-ul de la Palat era împotriva ei și că aceștia evitau să o protejeze de mass-media. Mai mult decât atât, Ducesa a fost de mai multe ori nepoliticoasă cu angajații Casei Regale din Marea Britanie.

Valentine Low a mai scris despre faptul că Ducesei nu-i plăceau vizitele oficiale de stat și nenumăratele strângeri de mână cu străinii. Meghan deseori își exprima nemulțumirea față de acestea.

Angajații Casei Regale au numit-o pe Meghan Markle „sociopată narcisistă”

Mai mulți angajați regali s-au plâns de comportamentul lui Meghan Markle și au declarat că aceasta îi hărțuia, iar conducerea de la Palat era de fiecare dată înștiințată despre acest lucru. Unul dintre angajați a spus că Ducesa îl apela la fiecare cinci minute, vreme de zile întregi.

Pentru comportamentul pe care îl avea față de angajații Palatului, ea era numită „sociopată narcisistă”. Cartea care descrie toate detaliile din spatele ușilor închise de la Palat, „Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown”, scrisă de Valentine Low, va apărea la vânzare începând de luna viitoare. Cartea descrie cu lux de amănunte atitudinea Ducesei față de staff-ul regal. Aceștia au afirmat că ea avea un comportament „tiranic” de „sociopată narcisistă”.