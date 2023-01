Banii sunt o convenție socială, o metodă de achiziționare a diferitelor bunuri și servicii, menită să faciliteze viața unei persoane. De-a lungul timpului, banii au luat diferite forme, de la monede de aur la monede fiduciare. Alături de digitalizare, apariția unei metode de plată care nu ar trebui să implice o instituție bancară sau un guvern care să aibă influență asupra puterii sale de cumpărare a fost dorită, iar în 2008 au apărut criptomonedele.

Criptomonedele sunt monede virtuale, nereglementate de o instituție financiară, utilizate ca metodă de plată, iar sistemul lor de utilizare se bazează pe o tehnologie peer-to-peer, fără necesitatea intervenției unei terțe părți.

Definiții și concepte-cheie

O criptomonedă sau o criptovalută reprezintă o monedă virtuală, nebancară, folosită ca mijloc de plată și adesea ca formă de investiții, un activ digital intangibil utilizat printr-un sistem de criptare sofisticat numit criptografie, prin intermediul căruia se deține controlul asupra securității tranzacțiilor. Această structură este concepută să acționeze ca un sistem de schimb descentralizat și independent de orice instituție financiară. Prin urmare, criptomonedele nu sunt emise de o entitate centralizată, fiind considerate imune la intervențiile guvernamentale.

Sistemul utilizat pentru criptarea datelor poartă denumirea de blockchain. (…) Blockchainul reprezintă de fapt un registru de tranzacții criptate cu criptomonede care este actualizat de mii de ori într-o singură zi. Altfel spus, tranzacțiile sunt divizate în piese mici care sunt gestionate apoi pe mai multe grupuri de calculatoare.

Bitcoin, cea mai populară din lume și la ora actuală

Prima criptomonedă care a fost lansată este Bitcoin, cea mai populară din lume și la ora actuală. Pe piața financiară există peste 18.000 de criptomonede care pot fi tranzacționate, iar numărul lor este în continuă expansiune. Valoarea totală a acestora este estimată la două trilioane dolari.

Din punct de vedere economic, criptomonedele nu îndeplinesc toate condițiile necesare pentru a putea fi considerate monede, cum este, de exemplu, acceptarea generală în transferul de bunuri și servicii.

În categoria criptomonedelor intră Bitcoin și Altcoin (monede alternative la Bitcoin, dar care folosesc tot tehnologia blockchain). Tranzacțiile actualizate în baza de date Bitcoin sunt de fapt un lot de tranzacții grupate în „blocuri”, iar fiecare bloc este în strânsă legătură cu cel anterior, fiind de fapt clădit pe baza acestuia, constituindu-se în acest mod o structură de date denumită bloc de date.

Revoluția blockchainului

Crearea tehnologiei blockchain a dus la eficientizarea actualizării tranzacțiilor și facilitarea aflării informațiilor specifice bazelor de date. Un bloc constituie o actualizare, iar un lanț de blocuri este reprezentat de istoricul tranzacțiilor. Dacă un bloc suferă modificări, informațiile din el și toate blocurile viitoare vor fi la rândul lor modificate. Acest lucru duce la evitarea încercării de fraudare a lanțurilor de blocuri, deoarece modificarea unei tranzacții din trecut presupune invalidarea blocurile viitoare legate de el.

În anul 2008, odată cu marea criză globală, a avut loc revoluția blockchainului. (…)

Blockchainurile permit transferurile directe de bani fără a mai fi necesară intervenția unei unități centrale, protocol care asigură efectuarea tranzacțiilor anonime și securizate. Tehnologia este utilizată în prezent și de mari instituții financiare, cum ar fi JPMorgan Chase.

Criptomonedele în diferite țări

În unele țări precum Rusia sau Zimbabwe, guvernul exercită un control dictatorial asupra instituțiilor ban care, ceea ce duce la numeroase cazuri de corupție.

Bitcoin este o soluție pentru cei care doresc să aibă control absolut asupra propriilor investiții, confidențialitatea fiind un avantaj în ceea ce privește tranzacționarea criptomonedelor, nefiind posibilă divulgarea de date personale și oferindu-se protecție împotriva guvernelor care controlează. De asemenea, reprezintă o modalitate ușoară de stocat, iar în cazul unei investigații nu se poate face dovada deținerii de criptomonede în proprietate, iar banii nu pot fi confiscați.

Un alt avantaj îl constituie accesul universal la bani. În Afganistan, de exemplu, femeile nu își pot deschide conturi bancare decât cu acordul familiei. Bitcoin re prezintă o alternativă pentru astfel de situații, în care oamenii sunt privați de serviciile bancare. Această platformă permite transferul oriunde în lume în doar câteva minute, iar destinatarul banilor nu are nevoie de un cont bancar.

O societate în care banii fizici nu vor mai fi disponibili poate fi prezentată ca o situație ideală, însă ea reprezintă un pericol, întrucât acest lucru oferă atât băncilor, cât și guvernelor un control fără scrupule. Atunci când se efectuează tranzacții cu bancnote, guvernele întâmpină o problemă în monitorizarea comportamentului cumpărătorilor. Din nefericire, în state precum Somalia, bancnotele sunt atât de depreciate încât sunt cântărite la kilogram.

În cea mai mare parte a lumii criptomonedele funcționează în mod legal

În același timp, în state precum China se utilizează programe informatice ca WeChat, prin care statul controlează prin sisteme de credit social nu doar tranzacțiile efectuate, ci și opiniile cetățenilor. Guvernul le oferă recompense celor cu un comportament loial, iar pe cei cu opinii contrare regimului îi pedepsește cu inter dicții de părăsire a țării sau restricționându-le accesul la internet.

Tendințe asemănătoare regimului din China încep să apară chiar și în Occident, prin intermediul companiilor care furnizează servicii de plăți electronice, dar și al comercianților implicați care vând datele privind achizițiile clienților către agenții de publicitate.

În cea mai mare parte a lumii, criptomonedele funcționează în mod legal, cu excepții cum ar fi Algeria, Irak, Maroc sau Emiratele Arabe Unite. În ultimul deceniu s-au făcut progrese mari, de la statutul de monedă utilizată online de organizațiile criminale la a fi recunoscută de instituții precum Fondul Monetar Internațional.

El Salvador, primul stat din lume care a folosit Bitcoin ca mijloc legal de plată

Unele țări au introdus chiar și reglementări specifice pentru companiile care doresc să utilizeze criptomonedele, cum ar fi Japonia sau Filipine. În Franța, de exemplu, sunt considerate imobilizări necorporale și sunt deținute pentru a accesa bunuri sau servicii, iar în Lituania sunt contabilizate ca investiții pe termen scurt. Din punct de vedere fiscal, impozitarea are la bază felul în care fiecare guvern clasifică criptomonedele.

El Salvador a fost primul stat din lume care a folosit Bitcoin ca mijloc legal de plată, după ce a fost adoptat ca atare de Adunarea Legislativă în 2021.

Criptomonedele în România

În România, din punct de vedere contabil există reglementări în materie doar pentru persoanele fizice.

Dacă profitul obținut este sub nivelul de 200 lei pe tranzacție, acesta nu se impozitează, cu condiția ca to talul câștigurilor dintr-un an fiscal să nu depășească 600 lei. Câștigul este calculat ca diferența dintre prețul de vânzare și cel de achiziție, cel din urmă incluzând și costurile directe aferente tranzacției. Cota de impozitare este de 10%, aplicată venitului obținut. De asemenea, dacă valoarea câștigului depășește nivelul a 12 salarii minime brute, se va plăti și CASS.

Deoarece o persoană poate obține beneficii economice de pe urma criptomonedei sau o poate utiliza ca mijloc de plată, ea poate fi încadrată în categoria activelor. Dacă facem apel la de finiția stocurilor din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, criptomonedele respectă definiția și caracteristicile stocurilor în situația în care sunt utilizate în activitatea curentă.

Ce concluzii se pot desprinde

În sistemul financiar actual, băncile furnizează capital pentru investiții și posibilități de economisire. În prezent, criptomonedele nu pot să îndeplinească rolul băncilor. Statutul speculativ al acestora reprezintă un avantaj și o oportunitate de a genera profit pentru cea mai mare parte a utilizatorilor din domeniu, dar nu pot garanta beneficiile oferite de bănci în sfera economică, cele din urmă fiind reglementate de reguli impuse de un guvern.

Pe de o parte, utilizarea criptomonedelor înseamnă eliminarea terților implicați în procesul plăților, cum sunt băncile, și totodată și a taxelor percepute pentru administra rea conturilor. Pe de altă parte, excluderea băncilor semnifică eliminarea controlului statului, acestea fiind susținute și reglementate de stat, deoarece oferă transparență în ceea ce privește clienții lor, iar eliminarea acestora din sistemul monetar ar însemna pierderea supremației asupra populației.

Există și părți mai puțin bune în materie de criptomonede, organizațiile criminale preferând confidențialitatea oferită de acestea pentru a-și susține cauzele, indiferent că vorbim despre traficanții de droguri sau des pre teroriști.

În concluzie, considerăm că fenomenul crypto va continua să avanseze, fiind apreciat de cei ce vor câștiguri rapide. Având în vedere că autoritățile statului nu vor veni prea curând cu reglementări în privința criptomonedelor, instabilitatea acestora nu oferă siguranță pentru majoritatea persoanelor. Caracterul lor complex le face mai greu de utilizat de către cei care nu au cunoștințe tehnologice sau economice în materie de tendințe și analize. Ținând cont de complexitatea lor, cei mai mulți aleg să folosească platformele deja existente pe piață, cum ar fi PayPal, utilizând bani reali. Deși și băncile s-au dovedit a fi vulnerabile anterior, cum a fost cazul în 2008 odată cu apariția crizei globale, acestea au primit ajutor din partea statului, cooperând pentru restabilirea sistemului. Nu se poate aprecia că oamenii sunt mai încrezători în bănci, dar totuși ele oferă ceea ce criptomonedele nu o pot face pentru un om de rând: siguranță, se arată în ceccarbusinessreview.ro.