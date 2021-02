Adevărul despre Alexandru Rafila! Medicul a povestit care au fost circumstanțele în care și-a cunoscut soția,

Mandatul la OMS al lui Alexandru Rafila expiră în luna mai a acestui an.

Adevărul despre Alexandru Rafila! S-a căsătorit târziu

Alexandru Rafila a fost unicul copil al familiei. Dintotdeauna a locuit în Drumul Taberei, asistând cum tatăl său, medic generalist Alexandru Rafila, făcea naveta la 30 de kilometri de București, îngrijind țăranii unei comune.

Mama, funcționar în Ministerul Transporturilor, i-a fost sprijin pe perioada copilăriei. Abia când el era în liceu, tatăl a reușit să obțină post în București.

Alexandru Rafila a spus că era elev la liceul Rossetti, la clasa de chimie-fizică. Din cei 38 de colegi de clasă, 32 dintre ei au dat la medicină, iar astăzi sunt toți medici, generația de 60 de ani.

Alexandru Rafila s-a căsătorit târziu, la 45 de ani, arată retetesivedete.ro.

Îi place să gătească

Și-a cunoscut soția la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, iar din 2005 formează o familie. Au un băiețel în vârstă de 10 ani, Petru.

În 27 decembrie, medicul va împlini 60 de ani. Va face petrecere doar dacă scăpăm de restricțiile pandemiei.

A mărturisit că din când în când îi duce soției flori, e un bărbat atent.

Doctorul Rafila a povestit că îi place să gătească. Are multe rețete de-ale lui, vreo 20, care-s finețuri.

Gătește cu plăcere și chiar îi iese mâncarea. Din copilărie își amintește de prăjiturile făcute de mama sa, după rețete ardelenești.

Prof. dr. Alexandru Rafila a vorbit despre modul în care a ajuns să colaboreze cu Organizația Mondială a Sănătății.

”Am ajuns să conduc delegațiile”

“E o poveste care a început în anul 2001, când m-am angajat la Ministerul Sănătății, eram la DSP. Biroul General al OMS e la Copenhaga.

Eu am fost inițial în delegații ale Ministerului Sănătății. Am ajuns să și conduc delegațiile, atât la Adunarea Mondială a Sănătății care are loc anual la Geneva, cât și la Sesiunea Biroului Regional pentru Europa, care e la Copenhaga.

Am făcut lucrul ăsta pentru mai mulți ani”.

Medicul a explicat că a ajuns să cunoască treptat mecanismele de funcționare ale acestui for mondial important.

”România nu a beneficiat mai mult de prezența mea”

”Am cunoscut avantajele pentru statele membre ale organizației, care pot să beneficieze de expertiza tehnică. Este esențială pentru designul unui sistem de sănătate corect.

Mie-mi pare rău că România nu a beneficiat mai mult de prezența mea, spre exemplu în Biroul Executiv al OMS.

Sunt multe țări care au reușit modernizarea sistemelor de sănătate, utilizând expertiza organizației. Ulterior, în 2014, am aplicat pentru poziția de membru în comitetul permanent al OMS european.

Nu a fost și nu este plătit de OMS

Există niște cerințe de natură tehnică, adică CV-ul și experiența. A fost un CV pe care l-am înaintat, a fost și recomandarea din partea Ministerului Sănătății, dar acel CV are un anumit punctaj în funcție de abilități și experiență”.

Mandatul prof.dr. Alexandru Rafila s-a încheiat în 2017. Nu a fost și nu este plătit de OMS.

”Atunci când ești membru al Comitetului permanent sau executiv, în cazul deplasării la Geneva sau într-o altă destinație, sunt decontate cheltuielile de transport și o anumită diurnă care să acopere cheltuielile de cazare și de masă”.

Doctorul Rafila mai are mandat la OMS doar câteva luni.

”În 2018 am aplicat pentru Comitetul Executiv al Organizației, acolo unde ajung câteva persoane din fiecare regiune, un total de 35 de membri la nivel mondial. Mandatul meu se va termina în luna mai 2021″, a mai spus Alexandru Rafila, conform sursei citate.

Sursa foto: INQUAM Photos, Octav Ganea.