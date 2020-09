„Niciun municipiu reşedinţă de judeţ condus de către un primar făcând parte din PSD nu a primit niciun ban. Noi nu vorbim de banii lui Orban, nu vorbim de banii preşedintelui Iohannis sau despre România normală care ne-o promitea domnul preşedinte Iohannis. Vorbim de banii noştri – şi ai mei, şi ai dumneavoastră, pe care vremelnic îi gestionează prim-ministrul României -, pe care, în loc să-i direcţioneze către adevăratele probleme ale românilor şi priorităţile românilor, i-a folosit pentru a cumpăra primari sau parlamentari”, a susținut Marcel Ciolacu în cadrul unei conferinţe de presă.

Hotărârea prin care au fost alocaţi banii va fi atacată de PSD

De asemenea, șeful PSD a reamintit de faptul că hotărârea prin care au fost alocaţi banii va fi atacată de PSD în contencios administrativ, iar administraţiile locale conduse de social-democraţi vor primi bani la rectificarea bugetară.

„Vom încerca să îndreptăm acest lucru în Parlament, dar vorbim de o hotărâre de guvern. Avem în Parlament proiectul de rectificare, unde vom îndrepta această anomalie făcută de Orban, iar în ceea ce priveşte hotărârea de guvern, o vom ataca în contencios. Este inadmisibil, vă repet, nimeni nu şi-a permis acest lucru. Cred că dacă ar fi fost un prim-ministru pesedist, l-ar fi arestat din şedinţa de guvern.

Să uiţi că pandemia este peste tot în ţară nu ţine cont de culoarea politică, lucru dovedit de acest record de astăzi şi îngrijorarea primarilor. Nimeni, niciodată, nu a făcut aşa ceva în România. Decât în România normală a preşedintelui Iohannis”, a adăugat Ciolacu.

Ciolacu, atac la adresa liberalilor

Marcel Ciolacu susține că Guvernarea PSD a realizat 95% din Magistrala 5 de metrou, care a fost pusă marţi în funcţiune, iar liberalii nu au făcut altceva decât să inaugureze această lucrare.

Întrebat marţi, într-o conferinţă de presă la sediul central al partidului, ce părere are despre darea în folosinţă, după 9 ani de la începerea construcţiei, a Magistralei 5 de metrou, Ciolacu a spus: „9 ani, din care 7 ani au fost sub guvernarea PSD şi a terminat 95% din metrou. 7 ani din cei 9 au fost guvernările PSD, prim-miniştri ai PSD. Un an a fost domnul Cioloş şi câteva luni a fost domnul Orban, care l-a însoţit ca prima doamnă pe domnul Klaus Iohannis”.

Întrebat de ce au fost necesari 9 ani pentru această lucrare, Ciolacu a afirmat: „Întrebaţi constructorii sau pe domnul Bode, miniştrii”.

Sursă foto: INQUAM/Octav Ganea