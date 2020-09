Marcel Ciolacu susține că Guvernarea PSD a realizat 95% din Magistrala 5 de metrou, care a fost pusă marţi în funcţiune, iar liberalii nu au făcut altceva decât să inaugureze această lucrare.

Întrebat marţi, într-o conferinţă de presă la sediul central al partidului, ce părere are despre darea în folosinţă, după 9 ani de la începerea construcţiei, a Magistralei 5 de metrou, Ciolacu a spus: „9 ani, din care 7 ani au fost sub guvernarea PSD şi a terminat 95% din metrou. 7 ani din cei 9 au fost guvernările PSD, prim-miniştri ai PSD. Un an a fost domnul Cioloş şi câteva luni a fost domnul Orban, care l-a însoţit ca prima doamnă pe domnul Klaus Iohannis”.

Întrebat de ce au fost necesari 9 ani pentru această lucrare, Ciolacu a afirmat: „Întrebaţi constructorii sau pe domnul Bode, miniştrii”.

Iohannis este mulțumit de M5

Președintele Klaus Iohannis a fost prezent alături de premierul Ludovic Orban la inaugurarea noii magistrale.

„În primul rând, felicitări, și Metrorex, și Ministerului Transporturilor, Guvernului, care s-a implicat în mod exemplar în finalizarea acestei investiții, și mi-am permis adineaori, jos, pe peron, să îi felicit și pe cei care au construit efectiv această linie de metrou. Este o mare realizare, trebuie să recunoaștem acest lucru, este cert, după Revoluție, cea mai mare realizare de acest tip, de tip metrou, din România.

Sigur, nu a fost ușor până aici și această linie risca să devină așa, un fel de legendă, o legendă a amânărilor, dar, iată, a venit un guvern hotărât, care a dorit să dovedească că și astfel de lucrări pot fi finalizate cu succes. Și iată că se inaugurează”, a spus Klaus Iohannis.

Totodată, șeful statului a mai precizat că acestă nouă rută de călătorie va contribui decisiv la îmbunătățirea vieții bucureștenilor.

„Această realizare, cu certitudine, contribuie la îmbunătățirea vieții în București și este foarte important să se continue pe această linie. Trebuie să ajungem și cu infrastructura de transport în secolul XXI.

Oamenii își doresc infrastructură, mobilitatea devine din ce în ce mai importantă pentru fiecare român și pentru asta Guvernul va trebui să insiste foarte mult – și eu voi insista foarte mult – pentru că avem nevoie de foarte multă infrastructură de transport, de comunicare, și așa mai departe”, a adăugat șeful statului.