Acuzații grave ale unui oficial al Guvernului Dăncilă: Banii românilor sunt furați cu ajutorul unei televiziuni

“Acum două săptămâni am atras atenţia asupra neregulilor de la data listării Digi. Ieri am revenit şi am întrebat ASF-ul dacă este adevărat că valoarea contabilă a acţiunilor digi este de 1 leu şi 8 bani. Încă aştept răspunsul la această întrebare! După cum se vede, la data listării, acţiunile digi erau cotate la 40 lei. Astăzi ele sunt la 28 lei (cu 30% mai puţin) şi continuă să scadă”, scrie Vâlcov.

Acesta susţine că lucrurile nu arată deloc bine pentru fondurile private de pensii, care au investit masiv în acţiuni Digi. Prin urmare, şi românii care beneficiază de pensii private au mult de pierdut.

Vâlcov spune că a trimis către Autoritatea de Supraveghere Financiară patru întrebări, la care aşteaptă răspuns:

1) Este adevărat că peste 3 milioane români au acţiuni la digi, prin intermediul fondurilor de pensii (pilonul II)?

2) Este adevărat că o mare parte a banilor încasaţi pe acţiunile digi s-au dus în contul unei firme offshore din Cipru?

3) Este adevărat că datoriile digi depăşesc 1,3 miliarde euro, cu mult peste valoarea activelor?

4) Aveau voie fondurile de pensii să achiziţioneze acţiuni la o companie urmărită penal?