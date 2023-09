Dorel Vișan a povestit metodele pe care le folosește pentru a se menține într-o formă excelentă pentru vârsta sa. Actorul are 86 de ani, însă susține că dieta cu castravete verde îl ajută să se mențină tânăr. Mai mult, o recomandă tuturor.

Cura cu castravete verde presupune consumul de castravete înainte de masa de dimineață.

„În fiecare an fac câte o cură de castravete verde. Îl mănânc pe burta goală, înainte de micul dejun, în mai multe variante. Fie cu puțină sare, fie cu sare și ceva ulei de măsline peste. Se poate și cu o variantă mai pișcătoare, după gustul fiecăruia”, a declarat Dorel Vișan pentru Cancan .

Vișan se poate lăuda și cu propriile sere, pe care le-a construit lângă Cluj. De peste trei ani, actorul mărturisește că își plantează acolo propria recoltă de roșii și castraveți.

„Eu am propriile sere, lângă Cluj, acolo unde de câțiva ani buni îmi plantez propria recoltă. Acolo am și roșii, și castraveți verzi. Se pot mânca unul sau mai mulți pe zi, după puterile fiecăruia”, a mărturisit actorul clujean.

Cu privire la cura cu castraveți, pe care o recomandă tuturor, Vișan jură că această practică îl ajută să lupte împotriva grăsimilor. El respectă cura zilnic, atât vara cât și primăvara.

Actorul susține că are rezultate vizibile deoarece observă că îmbătrânește mai lent.

Actorul povestește că de trei ani are grijă de propria seră. El a ales să o plaseze lângă orașul său de suflet, Cluj-Napoca. Aici artistul cultivă o mare diversitate de legume, printre care și roșii, castraveți verzi, ardei grași, dar și spanac și ceapă.

În legătură cu recolta din acest an, Vișan spune că a avut rezultate remarcabile din punct de vedere al gustului. Actorului îi place să împartă cu prietenii rezultatele muncii sale agricole.

„Anul acesta am folosit ca sămânță pentru roșii ceva mai aparte. Mi-a ieșit o producție mică, dar cu rezultate foarte gustoase. În sensul că roșiile din acest an au fost mari, unele cântărind și aproape un kilogram. Așa că nu am dăruit cu găletușa amicilor apropiați rezultatele muncii mele, ci cu bucata.

Am oferit una sau două roșii, mari, ca lumea să vadă că mai există cu adevărat legume așa cum mâncau odinioară și părinții, și bunicii noștri”, a precizat Dorel Vișan.