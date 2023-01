Pentru al patrulea trimestru al anului economic 2022, compania condusă de Elon Musk a raportat 405.278 de livrări, respectiv 1,31 milioane pentru întregul an.

Tesla, vânzări record în 2022

Acest lucru înseamnă o creștere de 40% a livrărilor de la an la an, un record pentru producătorul american de mașini electrice. Cu toate acestea, se situează sub așteptările specialiștilor.

Potrivit unui consens al estimărilor analiştilor compilat de FactSet, la 31 decembrie 2022, Wall Street se aştepta ca Tesla să raporteze livrarea a aproximativ 427.000 de automobile pentru ultimul trimestru al anului.

Estimările actualizate în luna decembrie și incluse în consensul FactSet s-au situat între 409.000 şi 433.000 de automobile și s-au potrivit cu un consens compilat de companie, distribuit de vicepreşedintele Tesla pentru relaţii cu investitorii, Martin Viecha.

Unii analiști de pe Wall Street sunt de părere că livrările sub așteptări ale Tesla reprezintă o problemă pentru producătorul american de mașini electrice, însă alții sunt de părere că aceasta este o oportunitate pentru acțiunile companiei.

Deoarece Tesla a înregistrat vânzări masive în 2022, CEO-ul companiei, Elon Musk, și-a îndemnat angajații, la finele anului, să nu fie ”prea deranjaţi de nebunia bursieră”. Pentru scăderea bruscă a acțiunilor companiei, acesta a dat vina pe creșterea ratelor dobânzilor. Pe de altă parte, criticii spun că cea mai mare vină o are preluarea Twitter, în valoare de 44 de miliarde de dolari.

Elon Musk spune că Tesla va fi cea mai valoroasă companie din lume

Elon Musk a spus că este de părere că, pe termen lung, Tesla va fi cea mai valoroasă companie de pe pământ.

De asemenea, el le-a cerut angajaţilor să intensifice livrările de vehicule la sfârşitul ultimului trimestru din 2022, după ce producătorul auto a oferit reduceri de preţuri pentru vehiculele sale în Statele Unite şi China.

„Vă rog să faceţi toată eforturile pentru următoarele câteva zile şi să vă oferiţi voluntari pentru a ajuta la livrări, dacă este posibil. Va face o diferenţă reală!”, a spus Elon Musk într-un e-mail adresat angajaţilor Tesla.

Pe de altă parte, Tesla intenţionează să îşi reducă producţia realizată la uzina de la Shanghai (China) în luna ianuarie 2023, prelungind şi anul viitor ritmul de producţie redus introdus la începutul acestei luni, arată un document intern consultat de Reuters.