Maestrul Tudor Gheorghe a povestit o întâmplare şocantă din tinereţea sa. Artistul spune că, în timpul unei vizite în Statele Unite, a rugat doi medici să-i injecteze heroină pentru a vedea ce simte cu adevărat o persoană care se droghează, explicând că el este la bază actor şi astfel se putea documenta pentru un eventual rol.

“Mi-e groază și când mă gândesc. […] Mă uit la cei care consumă azi și nu îmi dau seama cum se poate”, a recunoscut maestrul, potrivit Cancan.

Mărturiile incredibile ale lui Tudor Gheorghe

“Eu sunt actor la bază și m-am gândit dacă o să joc vreodată rolul unui drogat. Am rugat doi medici în Long Island, lângă New York, și mi-au injectat heroină. I-am rugat să mă filmeze în timp ce mă manifestam. Am fost civilizat. Am pupat mâna gazdei, Luiza, și m-am dus la culcare. M-am dezbrăcat și m-am culcat în cadă. Îngeri de argint zburau în jurul meu, le făceam cu mâna. M-au scos din cadă, m-au îmbrăcat în pijama și m-au băgat în pat. M-am trezit noaptea cu o sete și o poftă de dulciuri.

A doua zi mă durea aerul din jurul capului. Mi-au spus că trebuie să îmi mai facă o doză mai mică dacă vreau să îmi revin. Am zis că nu. Mi-e groază și când mă gândesc. Le-am spus să nu mai conteze pentru mine când e vorba de droguri. Mă uit la cei care consumă azi și nu îmi dau seama cum se poate”, a povestit Tudor Gheorghe, vineri, la o ediţie specială a ”Marius Tucă Show”.

Tudor Gheorghe este un cântăreţ, compozitor şi actor român, născut pe 1 august 1945, în comuna Podari, judeţul Dolj. Este unul dintre cei mai mari artişti ai tradiţiei româneşti, reuşind de fiecare dată să prezinte concepte noi pentru concertele pe care le susţine şi să reinterpreteze într-o manieră originală moştenirea românilor. Talentul său şi prezenţa scenică sunt inconfundabile, iar sălile de concert sunt pline la fiecare apariţie a sa.

