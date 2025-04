Dorel Goia nu este doar un nume cunoscut în lumea antreprenoriatului românesc, ci și un simbol al unei generații care a transformat lipsurile în oportunități și ideile în conglomerate internaționale.

De la o pizzerie inspirată după model vienez, la o rețea de televiziune prin cablu vândută liderului global în domeniu, Dorel Goia a urcat pas cu pas, nu fără riscuri, nu fără curaj, dar mereu cu o intuiție care l-a diferențiat.

Astăzi, el este acționarul majoritar al Grupului TeraPlast – un jucător cu amprentă industrială puternică în România (Bistrița), Republica Moldova, Croația, Ungaria și Austria. Deține, totodată, lanțul de restaurante La Casa din Cluj-Napoca, și controlează afaceri în imobiliare, construcții și sectorul extractiv.

În total, aproximativ 2.000 de angajați contribuie la ecosistemul de business construit de el.

Prima scânteie antreprenorială a fost aprinsă la Viena. Nu de saloanele elegante sau de arhitectura imperială, ci de o pizzerie de cartier, aflată la parterul unui bloc. Confruntat cu realitatea economică de acasă, Dorel Goia a înțeles că ideea poate funcționa și în Cluj, dacă e adaptată corect. Așa a apărut New Croco, în 1990.

Pentru a pune totul pe picioare, a mizat pe o strategie financiară ingenioasă: profituri obținute din comerțul cu mănuși vândute la Viena, urmate de o rundă de importuri de televizoare recondiționate, toate reinvestite în restaurant. A luat și un credit de 600.000 de lei – echivalentul a trei apartamente – garantat cu un plan de afaceri.

(…) Rata profitului a fost formidabilă și am multiplicat profitul cumpărând televizoare recondiționate pe care apoi le vindeam în România. New Croco a apărut în 1990, în 6 august. Acesta a fost primul business. Nu aș fi putut sa îl fac dacă nu aveam curaj să merg la bancă. Primul credit pe care l-am luat a fost de 600.000 lei – sumă care pe atunci însemna prețul a 3 apartamente de câte 3 camere”, spune acesta, potrivit cluj24.ro .

”Primul business pe care m-am lămurit că e posibil să îl replic la Cluj a fost o pizzerie pe care am văzut-o în Viena. Era la parterul blocului unde locuiau cunoștințele respective, fugite din România. Eu aveam o imagine din cărți asupra Vienei. Știam Palatele Vieneze, știam Viena, dar cu ochii minții, din diapozitivele pe care le-am văzut la istoria artei sau de prin albumele pe care am avut ocazia să le consult.

Returnarea creditului a fost accelerată de inflația galopantă a vremii – un detaliu care i-a confirmat încă o dată că educația economică și sincronizarea cu realitatea financiară sunt esențiale pentru un antreprenor.

Un alt pariu câștigător a fost o casă de schimb valutar, prima de acest gen în Cluj, apărută imediat după ce BNR a reglementat oficial domeniul.

Dorel Goia a reacționat rapid, a închiriat un spațiu, a obținut finanțare și în doar câțiva ani a extins rețeaua la 44 de sucursale și 220 de angajați.

”Am citit, la un moment dat, că guvernatorul BNR, care este și acum în aceeași funcție și care sigur va rămâne o figură luminoasă în istoria României, a anunțat că trebuie să se legalizeze schimbul valutar. Adică să nu mai fie doar apanajul bișnițarilor care schimbau la colț de stradă, ci trebuie ca acest business să se instituționalizeze, să funcționeze sub controlul BNR-ului și al organelor de poliție. Așa au apărut casele de schimb valutar private.

Am făcut-o prima, da! Pe loc am închiriat un spațiu și i-am dat drumul împrumutând bani, pentru că n-aveam capital. Astfel, am împrumutat sume enorme de la Banca Dacia Felix. Însă, spre deosebire de mulți alți clienți ai băncii, eu i-am dat înapoi și i-am dat cu dobândă. În 3 ani, din 1990-‘91 până în 1993-‘94, am ajuns la 220 de angajați și 44 de sucursale la nivel național”, continuă Dorel Goia.