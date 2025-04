„Bună seara! Este cel dintâi premiu luat de UP Generation. Un proiect de mentorat în slujba tinerilor, născut abia de un an. Sunt onorată să primesc acest premiu și vă mulțumesc că v-ați gândit la noi și îl primesc în numele echipei UP Generation și a tuturor tinerilor care sunt parte a acestei misiuni. Am creat la UP Generation un mediul în care ei să crească frumos și armonios. În care ei să exploreze cine sunt și mai ales cine vor să devină și cum vor să se construiască. Un pământ fertil în care ei să sădească, să rodească și să crească armonios.

Acest proiect este construit cu 3 piloni, însemnând fundația, care are la bază, dezvoltarea și antrenarea abilităților de viață. Apoi avem pilonii de creștere însemnând abilitățile și competențele profesionale pe care le pot dobândi și al 3-lea pilon este partea de antreprenoriat, căci experiența mea de 25 de zile este în slujba antreprenoriatului românesc. Atunci am consult în direcția asta, pentru că succesul nu înseamnă doar cunoștințe ci înseamnă abilități de viață pe care le stăpânim și competențe profesionale în care suntem antrenați”, declară pe scena Capital Monica Florea.

Monica Florea a gândit UP Generation ca un liant între tineri și companii

UP Generation este un program educațional înființat de Monica Florea și care este dedicat liceenilor, studenților și absolvenților universitari. Scopul său este acela de a îmbunătăți abilitățile profesionale și personale ale participanților. „Ne plângem de ani de zile, în mediile profesionale, că tinerii vin tot mai nepregătiți, dar suntem foarte puțini cei care alegem să facem ceva concret pentru ei”, spune Monica Florea, fondatoarea proiectului și o antreprenoare cu peste 25 de ani de experiență.

Ea spune că a gândit programul UP Generation ca o punte între așteptări, ca un liant între tineri și companii și ca oportunitate între generațiile care predau ștafete spre a fi duse mai departe. „Mi-am dorit un cadru care să faciliteze conexiunile reale și să construiască oportunități pentru dezvoltarea tinerilor, pentru a-i sprijini pe tineri să pornească din pole position, cum îmi place să spun”, completează Monica.

În 2025, antreprenoarea va continua ceea ce a început anul trecut prin Life Skills Pro, un proiect care este deja lansat, iar în prezent derulează faza pilot a programului Business Pro. Despre Life Skills Pro, Monica spune că a început de la un principiu fundamental de drept pe care l-a aflat când avea doar 24 de ani și conducea deja o filială de companie: „Necunoașterea legii nu te absolvă de vină”. În cadrul programului, tinerii participanți beneficiază și de educație juridică, fiind vorba despre primul format educațional din România de acest tip pe înțelesul lor. „Am adaptat informația la realitatea lor, pentru ca fiecare tânăr care trece prin acest program să plece cu un bagaj de cunoștințe aplicabile, care să îl protejeze și să îi ofere încrederea de a naviga prin provocările vieții și carierei sale”, declară Monica Florea.

Întreg evenimentul poate fi urmărit aici.