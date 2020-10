În viitor, retailerul online de îmbrăcăminte plănuiește să își mărească portofoliul de servicii, gama de produse disponibile în magazinul online, dar și numărul colaborărilor cu vedete din România, pentru a deveni lider de piață.

În urmă cu exact un an, platforma digitală de fashion a celebrat inaugurarea noii destinații de shopping din România, aboutyou.ro, cu un eveniment de lansare spectaculos în București (în cadrul căruia au participat peste 300 de vedete, celebrități, experți din industrie și jurnaliști), susținut de o campanie de marketing impresionantă, dezvoltată în două etape.

Gamă variată de produse

Gama variată de produse disponibile, livrarea și returul gratuite, precum și experiența digitalizată de shopping sunt cele mai apreciate beneficii de către clienții români. Astfel, aboutyou.ro a înregistrat un număr semnificativ de comenzi: peste 3 milioane de articole vândute în doar 12 luni de la lansarea pe piața din România.

În plus, mai mult de 90% dintre clienți au menționat că vor recomanda ABOUT YOU familiei și prietenilor, confirmând faptul că brand-ul a câștigat într-un timp foarte scurt loialitatea acestora.

„Primul an pe piața din România a fost unul extraordinar și ne bucurăm de aprecierea și încrederea venite din partea clienților. Vedem mult potențial de dezvoltare în perioada următoare și ne propunem să devenim lideri de piață în rândul magazinelor online de fashion din România.

Vom continua să ne adaptăm preferințelor locale si vom extinde gama de produse, vom continua să îmbunătățim calitatea serviciilor si a experientei de shopping, dar și să inovăm cu noi evenimente locale și colaborări.”, a declarat Tarek Müller, co-fondator și co-CEO al ABOUT YOU.

În ultimele 12 luni, ABOUT YOU și-a extins oferta pentru piața românească, mărind considerabil numărul de branduri disponibile pe platforma locală, de la 600 la aproape 800, oferind acces utilizatorilor la o gamă de branduri cu adevărat unice în România.

Campania de marketing desfășurată odată cu inaugurarea în România s-a bucurat de un succes imens, crescând popularitatea brandului pe piața locală până la peste 79%, procent ce se află într-o continuă creștere. După doar un an în România, ABOUT YOU este unul dintre cele mai puternice și mai cunoscute magazine online de fashion din România.

Totodată, compania are planuri mari pentru viitor. ABOUT YOU urmărește o strategie de marketing inovatoare: retailerul online de fashion se concentrează mai mult pe canalele care încurajează comunicarea directă cu consumatorii, creând emoții reale prin punerea în valoare a experiențelor interactive de brand cu ajutorul rețelelor sociale.

ABOUT YOU își continuă expansiunea la nivel internațional și este prezent acum în 16 țări europene.

Despre ABOUT YOU Group

ABOUT YOU a transformat coșul de cumpărături tradițional în format digital și creează o experiență de shopping personalizată pe smartphone. Magazinul online de fashion se adaptează stilul individual al fiecărui client, afișând doar produse și sugestii de îmbrăcăminte relevante. La ABOUT YOU, clientul se află în centrul atenției. Astfel, ABOUT YOU îi ajută pe clienți să se exprime prin modă.

Pe lângă inspirația versatilă de pe aboutyou.ro și în aplicația premiată ABOUT YOU clienții vor găsi o gamă vastă de articole de la peste 1,500 de branduri.

Cu peste 27 milioane de utilizatori activi în fiecare lună, ABOUT YOU este una dintre cele mai mari platforme de fashion și lifestyle din Europa. Magazinul online de fashion este activ în prezent pe 16 piețe europene. Cu ABOUT YOU CLOUD, compania de fashion și tehnologie oferă, de asemenea, propria infrastructură de comerț electronic de ultimă generație ca produs licențiat pentru alți comercianți cu amănuntul. Compania a generat o cifră de afaceri de 742 de milioane de euro în 2019, ceea ce reprezintă un volum al operațiunilor anuale de peste 2,5 miliarde de euro. Fiind evaluată la peste un miliard de dolari americani, ABOUT YOU este primul unicorn din Hamburg.

ABOUT YOU GmbH a fost înființată în 2014 ca subsidiară a Otto Group și face acum parte din portofoliul grupului. Echipa de management include antreprenorii și experții în domeniul digital Tarek Müller (31, Marketing & brands) și Sebastian Betz (29, Tech & Product), precum și fostul strateg din cadrul Roland Berger, Hannes Wiese (38, Operations & Finance).