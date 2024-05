Motorina este în continuare mai ieftină decât benzina

Prețul carburanților din România înregistrează o ușoară scădere, motorina rămânând mai ieftină comparativ cu benzina. Această tendință de ieftinire a motorinei vine în contextul unor ajustări de preț observate pe parcursul ultimelor zile.

La o stație Petrom din București, situată pe strada Dr. Herescu Petre nr. 2A, sector 5, benzina standard se menține la prețul de 7,14 lei per litru, la fel ca în ziua precedentă. În alte stații din capitală, prețurile pentru benzina standard variază între 7,16 și 7,30 lei per litru, marcând o scădere ușoară față de zilele anterioare.

Benzina premium se găsește la prețuri cuprinse între 7,70 și 8,00 lei per litru, reflectând de asemenea o scădere ușoară față de ziua precedentă.

În ceea ce privește motorina, stația Socar de pe strada Vasile Lascăr 141A din București oferă cel mai scăzut preț pentru motorina standard, la 7,12 lei per litru, scăzând de la 7,14 lei per litru în ziua anterioară. Prețul maxim pentru motorina standard în București a ajuns la 7,25 lei per litru, arătând și acesta o tendință de scădere.

Motorina premium este listată la prețuri între 7,52 lei și 7,81 lei per litru, evidențiind o ușoară scădere în raport cu ziua precedentă.

Comparativ cu anul trecut, când un litru de benzină standard depășea 8 lei și motorina standard era peste 9 lei per litru, prețurile actuale indică o ameliorare a situației. Această tendință este favorabilă atât pentru șoferii individuali, cât și pentru industriile care depind de transporturi, contribuind la scăderea costurilor operaționale.

Prețul carburanților în Europa

Prețul carburanților în Europa oferă o perspectivă asupra costurilor cu care se confruntă consumatorii din diferite țări. Este vorba despre prețurile pentru benzină (Euro 95), motorină și gaz petrolier lichefiat (GPL) în diverse state europene.

Prețul benzinei Euro 95 variază semnificativ în Europa. Cel mai mic preț se înregistrează în Rusia (0.560 EUR/litru) și cel mai mare în Islanda (2.081 EUR/litru). Alte țări cu prețuri ridicate includ Danemarca (2.029 EUR/litru) și Țările de Jos (2.049 EUR/litru).

În schimb, Belarus și Turcia se remarcă prin prețuri mult mai accesibile, cu 0.663 EUR/litru și respectiv 1.216 EUR/litru.

Pentru motorină, Islanda înregistrează cel mai mare preț (2.106 EUR/litru), urmată de Elveția (1.990 EUR/litru). La polul opus, prețul motorinei în Belarus este de doar 0.663 EUR/litru, similar cu prețul din Rusia (0.656 EUR/litru).

În țări precum Malta și Moldova, prețurile sunt de asemenea relativ scăzute, cu 1.201 EUR/litru și 1.083 EUR/litru respectiv.

În ceea ce privește GPL-ul, cel mai mic preț fiind înregistrat în Rusia (0.273 EUR/litru), iar cel mai mare în Suedia (1.176 EUR/litru). Franța și Germania au de asemenea prețuri ridicate pentru GPL, de 0.986 EUR/litru și respectiv 1.041 EUR/litru.

În contrast, Belarus și Turcia oferă prețuri competitive de 0.346 EUR/litru și 0.597 EUR/litru.

Iată alte câteva exemple pentru prețul carburanților din țări europene la data de 13 mai 2024: