iLike IT, ediția de weekend, a revenit sâmbăta aceasta, de la ora 10:00, la PRO TV, cu o surpriză frumoasă pentru fanii emisiunii. Iuliei Ionescu i s-a alăturat Marian Andrei, iar împreună vor aduce pe micile ecrane cele mai noi informații din domeniu.

Emisiunea a fost lider de audiență sâmbătă și a înregistrat o medie de 4,2 puncte de rating și 25.4% share, pe segmentul de public comercial, format din persoane cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 2.2 puncte de rating și 13.3 share.

Cine este noul prezentator al emisiunii?

Marian Andrei are o experiență de mai bine de 10 ani în televiziune. În perioada 2012 – 2019 a fost corespondent PRO TV pe tehnologie și s-a ocupat de emisiunea iLike IT, unde a realizat review-uri și reportaje în exclusivitate, iar în 2020 s-a dedicat unui proiect online. Acum, spre bucuria publicului, revine la iLike IT.

“Ultimul an ne-a arătat cât de importantă este tehnologia pentru noi. Ne-a ținut în permanență conectați și informați despre ce se întâmplă în jurul nostru. Avem o mulțime de noutăți despre care abia așteptăm să vă povestim și produse pe care o să le testăm riguros. Sezonul este lung și o să-l ținem proaspăt cu lansări importante, dar și subiecte din știință sau călătorii în spațiu.” Marian Andrei

“Momentan suntem doar doi, dar eu visez ca la un moment dat să avem propria noastră redacție. Tehnologia este tot mai prezentă în viețile noastre și avem foarte multe subiecte de acoperit, dar partea bună este că pentru noi este deja un stil de viață. Urmărim tot ce este nou pe piață și ne place foarte mult ceea ce facem.” Iulia Ionescu

Emisiunea iLike IT poate fi urmărită în fiecare sâmbătă, de la ora 10:00, la PRO TV, dar și de luni până vineri, în cadrul Știrilor Dimineții.