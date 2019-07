Are și tupeu să mai vorbească. Poliţistul care a preluat apelurile Alexandrei şi ulterior a sunat-o de două ori recunoaşte că fata dispărută din Caracal a indicat cartierul din Caracal unde ar fost dusă de Gheorghe Dincă. Acesta recunoaște însă că habar nu avea ce îi spune adolescenta.

Alexandra Măceșanu le-a spus celor de la 112 locul EXACT unde se află, fapt recunoscut chiar de poliţişti. Vasilică Florescu, de la IPJ Olt, ofițerul de la 112, cel care a discutat de două ori cu Alexandra, a recunoscut că fata i-a spus unde este, dar el nu știa că „Bold” este un cartier al Caracalului.

Agentul VASILICA FLORESCU a dezvăluit că Alexandra i-a spus cartierul unde s-ar afla: ”Două am avut, să știți. Eu am vorbit decât de două ori cu Alexandra. I-am cerut indicii pentru a comunica la cei de la Caracal, ca să caute. Am cerut niște amănunte ca să le completez, să le trimitem la STS. Nu am crezut-o că nu este răpită și violată? Nu am avut nicio clipă atitudine refractară. Am văzut din atitudinea ei. Din contră, am spus că să stea liniștită că va ajunge un echipaj de poliție la ea. Am întrebat-o cum a ajuns acolo. Noi nu cunoaște, zona Caracalului. Ea a zis că a trecut pe lângă un dig și că este în Bold. Eu nu știam ce e Bold, apoi am aflat că este un cartier.

Apoi mi-a zis că stați puțin că am găsit o carte de vizită. În al doilea apel mi-a spus că nu a ajuns echipajul de poliție. I-am spus că probabil sunt pe drum. Eu am zis poliției ce mi-a comunicat Alexandra și ce a zis STS. Am comunicat la STS ce mi-a comunicat Alexandra, nu erau repere concrete, decât că a trecut pe lângă un dig și că a ajuns la Bold. Era un cartier mărginaș al Caracalului. Nu mie mi-a zis de gard, de câini, de fizionomia ăstuia. Cred că asta a vorbit cu cei de la Caracal. După ce am terminat legătura cu ea, a vorbit cu cei de la poliție din Caracal.

Eu am avut două convorbiri, iar STS a avut una. Primul a fost la 11:05, al doilea nu mai știu, dar nu cred că a durat 10 minute. Nu nouă ne-a spus ”vine, vine!”, ci celor din Caracal, care au stat mai mult de vorbă cu ea.

Eu i-am spus să închidă telefonul, pentru a putea fi sunată înapoi de poliție. Așa sunt procedurile. Ce au făcut cei din Caracal, habar n-am.”, a spus acesta, în direct la România TV.

Prim-adjunctul STS, general de brigadă Sorin Bălan, a declarat, luni, în partea deschisă presei a audierilor din Comisia pentru apărare a Camerei Deputaţilor, că Serviciul nu a furnizat cele trei adrese greşite către Poliţie, pentru că, în cazul apelurilor iniţiate de pe un telefon mobil, informaţia este grafică. Bălan a precizat că Poliţia a deschis aplicaţia de localizare a apelului Alexandrei la mai bine de o oră după ce fata a sunat la 112. Deputaţii au ascultat, cu uşile închise, înregistrările convorbirilor fetei la 112.

„Accesarea informaţiilor de localizare a fost disponibilă în sistem de la primul apel – 11.05 – iar deschiderea aplicaţiei de localizare pentru prima dată la operatorul de la Poliţie s-a realizat la 12.08. Au fost solicitări ale operatorului de la Poliţie de a asigura sprijin privind utilizarea aplicaţiei de vizualizare a proiecţiei informaţiilor, ceea ce s-a şi realizat, (…) ultimul (sprijin – n.r.) fiind la 12.32”, a afirmat Bălan, la Comisia pentru apărare.

Te-ar putea interesa și: