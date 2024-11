Imaginile filmate în Arabia Saudită arată un peisaj spectaculos. Dunele deșertice sunt acoperite de zăpadă, iar o caravană de cămile se deplasează precaut pe gheața formată peste nisip. Mulți dintre locuitorii acestei regiuni nu au mai văzut zăpadă în viața lor.

Cămilele, adaptate la temperaturile de peste 50 de grade Celsius, au fost complet bulversate de noul decor de iarnă.

First time in history Saudi Arabian desert turns into winter wonderland after first-ever snowfall.

For the first time in recorded history Saudi Arabia’s Al-Jawf region experienced snowfall turning the dry desert into a winter scene. pic.twitter.com/X2XCGBt3aY

