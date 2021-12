Este doliu în Statele Unite! Unul dintre cei mai importanţi eroi ai acestei ţări, devenit apoi politician, a încetat din viaţă la onorabila vârstă de 98 de ani.

Este vorba despre Bob Dole, fost senator republican, personalitate marcantă a politicii americane, candidat la Casa Albă, dar şi veteran al celui de-al Doilea Război Mondial.

Acesta a decedat duminică, 5 decembrie, la vârsta de 98 de ani, potrivit unui anunţ făcut de către Fundaţia Elizabeth Dole şi citat de agenţia AFP.

“Cu inima grea anunţăm că senatorul Robert Joseph Dole a decedat în această dimineaţă în somn”, se arată în mesajul postat pe Twitter de fundaţia ce poartă numele soţiei politicianului.

“El a servit Statele Unite cu fidelitate timp de 79 de ani”, se mai adaugă în mesaj.

It is with heavy hearts we announce that Senator Robert Joseph Dole died early this morning in his sleep. At his death, at age 98, he had served the United States of America faithfully for 79 years. More information coming soon. #RememberingBobDole pic.twitter.com/57NtGfqtmL

— Elizabeth Dole Foundation (@DoleFoundation) December 5, 2021