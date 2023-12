A murit Jack Axelrod

Regretatul actor Jack Axelrod a jucat, de asemenea, și în celebrul serial „Anatomia lui Grey” și a avut apariții în multe alte seriale americane ala anilor 70-80. Axelrod a murit din cauze naturale, în casa sa din Los Angeles, a confirmat reprezentantul său Jennifer Garland, potrivit EW.

„Am avut plăcerea să petrec mult timp cu el în ultimii săi ani, deoarece nu avea familie”, a spus ea într-un comunicat. „Am petrecut mult timp în aer liber. Lui Jack îi plăcea să picteze, să citească articole din presă și să recite sonete shakespeariane”.

Veteran al Războiului din Coreea, Axelrod a început să joace în timp ce studia arhitectura la Universitatea din California, Berkeley. Pasiunea lui pentru arta filmului nu a pierit niciodată. Chiar și după ce a început să lucreze ca arhitect licențiat la Washington, a studiat arta dramatică cu legendara actriță Uta Hagen la Studioul Herbert Berghof, timp de șase ani. A fost considerat unul dintre cei mai carismatici actori.

Jack Axelrod a apărut în seriale de succes ca „General Hospital”, „Anatomia lui Grey”, „Kojak”, „Dallas” sau „Dinastia”

Axelrod a devenit cunoscut pentru rolul lui Victor Jerome, șeful mafiei, rivalul lui Angus McKay (Guy Doleman), în serialul ”Spitalul General”. De asemenea, a avut roluri în ”My Name Is Earl” și în ”Anatomia lui Grey”, unde a interpretat rolul unui pacient în vârstă în stare semi-comatoasă a cărui cameră de spital a devenit un refugiu pentru personalul Gray Sloan Memorial Hospital. Când a părăsit celebrul spital, a murit în liftul acestuia.

Alte seriale în care a fost distribuit au fost ”Kojak”, ”Dallas”, Dynastia”, ” Star Trek: Voyager”, ”Frasier, ”Shameless”, ”The Office, Brooklyn Nine -Nine”, „Ray Donovan” și ”Modern Family”. Ajucat și in filme, precum ”Hancock” din 2008, ”Little Fockers” din 2010, ”Super 8 ”și Transformers: Dark of the Moon”.

A predat actoria la diverse universități din America

Pe lângă cariera prolifică în film și televiziune, Axelrod a jucat și în zeci de spectacole pe Broadway.

De asemenea, și-a împărtășit dragostea pentru actorie predând la mai multe universități – Penn State, Temple University, CalState Northridge & Bakerfield și CalArts, și a fost profesor invitat la Speiser/Sturges Acting Studio din Los Angeles.

Nick Benedict, de asemenea un actor american cunoscut pentru rolurile din seriale TV de peste Ocean, nominalizat de câteva ori la Daytime Emmy, a murit, zilele trecute, la vârsta de 77 de ani. Nick Benedict suferise o intervenție chirurgicală la coloană.

A murit chiar de ziua sa de naștere

Pe pagina de Facebook Jake’s Steakhouse, unde soția lui Benedict, Ginger, lucrează ca barman, se spune: „Ziua de naștere a lui Nick Benedict a fost 14 iulie. El a vrut să meargă la Domnul exact în această zi. Rugați-vă în aceste momente cumplite pentru Ginger”. Benedict este cunoscut în special pentru rolul Curtis Reed din serialul ”Days of our Lifes”, care s-a întins pe o perioadă de aproape 12 ani.

De-a lungul carierei sale de actor, Nick a apărut și în alte filme și seriale TV. La începutul lunii iulie, Nick Benedict suferise o intervenție chirurgicală la coloană, la măduva spinării. Ulterior, familia a anunțat că actorul a rămas paralizat de la gât în ​​jos. Se pare că zece zile mai târziu, în casa din Arizona, unde locuiau Nick și Ginger, actorul a murit înconjurat de cei dragi.