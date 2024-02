Tragedie în lumea filmului. Gregory Charles Rivers a murit

Tragedie în lumea filmului. Legendarul actor australian Gregory Charles Rivers a fost găsit mort în locuința sa din Hong Kong. Primele informații indică faptul că ar fi fost vorba de o sinucidere. Din primele informații, se pare că actorul se lupta cu depresia, după moartea soției sale.

Actorul s-a născut în regiunea Gympie, din Queensland, Australia, în 1965. Inițial a studiat medicina la Universitatea din New South Wales. Apoi a ajuns la Hong Kong, unde a urmat actoria.

În anii ’80, a început cariera sa în lumea filmului. De-a lungul anilor, Gregory Charles Rivers a jucat în mai bine de 200 de seriale de televiziune și 40 de producții cinematografice. Printre rolurile sale importante se numără cele din filme precum „Man on the Edge” și ”All U Need Is Love”.

Depresia s-a agravat după moartea soției sale

Presa locală speculează că Rivers se lupta cu depresia, care s-a agravat odată cu moartea soției sale, cu doar câteva luni înainte. A fost atât de popular în comunitatea locală încât a fost distins cu premiul pentru „cel mai bun cântăreț din Hong Kong” de către o emisiune TV locală și a uimit mii de fani cu spectacolele sale incredibile.

Johnny Ruffo a pierdut lupta împotriva cancerului la creier

Doliu în Australia! Actorul australian Johnny Ruffo s-a stins din viață. A murit la doar 35 de ani, după ce a pierdut lupta împotriva cancerului la creier. S-a luptat până în ultimul moment. De șase ani de zile, urma „un tratament agresiv” împotriva bolii.

A devenit cunoscut în Australia în 2011. În acel an, talentul său l-a adus până în finala concursului „X Factor Australia”. În 2013, telespectatorii l-au putut revedea pe micile ecran. În acel an, a jucat în serialul australian „Home and Away”. El a participat și la emisiunea TV„Dancing With The Stars”.

Actorul a părăsit această lume „înconjurat de iubita lui, Tahnee, şi de familie”, adaugă anunţul, care-l descrie pe Ruffo drept un om foarte talentat şi fermecător. În august 2017, Ruffo a anunţat că a fost diagnosticat cu cancer la creier şi a început să urmeze un „tratament agresiv”.

„Johnny a fost foarte hotărât şi a avut o voinţă puternică. A luptat până la final, cât a putut de mult. A fost un suflet atât de frumos, cu atât de multe de oferit. Te iubim, Johnny, şi ne vom aminti de tine pentru toată bucuria pe care ai adus-o în vieţile noastre. Odihneşte-te în pace”, se precizează în anunţ, scrie Lifestyleasia.

Mii de oameni și-au luat rămas bun

În doar câteva ore, anunțul morții sale a strâns peste zece mii de comentarii.

„Odihnește-te în pace, Johnny. Respect pentru toată familia sa. Îmi voi aminti mereu de tine.”

„Cea mai tristă zi pentru noi toți, dar mai ales pentru familia iubitoare a lui Johnny. Condoleanțe.”

„M-am gândit la tine acum două zile. Azi am citit asta. Către familia iubitoare și prietenii buni: vă trimit condoleanțe tuturor. Odihnește-te în pace, Johnny.”