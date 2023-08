A murit o legendă a cinematografiei

Actorul Mark Margolis a încetat din viață joi, la vârsta de 83 de ani, la spitalul Mt Sinai din New York. El a suferit de o boală pentru o scurtă perioadă de timp, a declarat fiul său, Morgan Margolis, pentru Daily Mail. Veteranul actor i-a avut la căpătâiul său pe soția sa Jacqueline și pe fiul său Morgan.

El a avut sute de roluri în filme și seriale de televiziune, care datează din anii 1970, fiind cunoscut mai ales pentru rolul său de debutant Alberto ‘The Shadow’ din Scarface. De asemenea, a interpretat personajul Hector ‘Tio’ Salamanca în serialele de televiziune Breaking Bad și Better Call Saul.

Margolis s-a născut în Philadelphia, Pennsylvania, la 26 noiembrie 1939. A fost fiul lui Fanya (născută Fried) și al lui Isidore Margolis.

El a urmat pentru scurt timp cursurile Universității Temple înainte de a se muta la New York pentru a studia actoria, mai întâi cu Stella Adler la Actors Studio și ulterior cu Lee Strasberg și Barbara Loden.

Împreună cu soția sa, Jacqueline Margolis (83 de ani), care i-a fost alături timp de 61 de ani are un copil, Morgan Margolis (56 de ani). De asemenea, actorul are un frate, Jerome.

Ca urmare a decesului actorului, familia sa plănuiește să organizeze o comemorare și o înmormântare privată. În loc de flori, familia a sugerat donații către Fundația pentru Cercetarea Diabetului Juvenil.

„A fost unic. Nu vom mai vedea oameni ca el. A fost un client prețios și un prieten de-o viață. Am fost norocos că l-am cunoscut”, a declarat Robert Kolker, managerul său.

O carieră impresionantă de peste 40 de ani în cinematografie

O prezență pregnantă în televiziune și film, actorul Mark Margolis, a fost nominalizat la premiile Emmy în 2012 pentru serialul de succes Breaking Bad. În 2016, a reluat acel rol interpretând o versiune mai tânără a personajului, fiind invitat în sezoanele 2-6 din serialul Better Call Saul, nominalizat la mai multe premii Emmy și Globurile de Aur.

Margolis a avut multe roluri recurente la televiziune, pe lângă Better Call Saul și Breaking Bad, printre care The Equalizer, Oz, Kings și American Horror Story: Asylum, precum și apariții ca invitat într-o serie de emisiuni populare, printre care Crossing Jordan, Californication, Person of Interest, Gotham de la Fox și The Affair.

Cea mai recentă apariție a sa a fost în sezonul 2 al serialului Your Honor, interpretându-l pe Carmine Conti, regele mafiei.

Margolis a avut o carieră în cinematografie la fel de ilustră, care s-a întins pe parcursul a peste patruzeci de ani și a inclus peste șaptezeci de filme, multe dintre ele fiind apreciate de critici. Este cunoscut mai ales pentru rolul lui Alberto „The Shadow” din Scarface și pentru aparițiile în multe dintre filmele lui Darren Aronofsky, printre care Noah, Black Swan, The Wrestler și Pi, pe care Margolis îl considera unul dintre filmele sale preferate.

A apărut în The Thomas Crown Affair, alături de Pierce Brosnan și Rene Russo; Gone Baby Gone, alături de Morgan Freeman și Ed Harris; Stand Up Guys, alături de Al Pacino, Christopher Walken și Alan Arkin; Valley Of Bones, alături de Autumn Reeser; Baja, alături de Cynthia Stevenson; și ABE, alături de Noah Schanpp și Seu Jorge.