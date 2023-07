Sofia Vicoveanca a fost șocată de vestea că un bărbat din Putna a murit la filmările videoclipului Ozanei Barabancea, jurata concursului ”Te cunosc de undeva!”, de la Antena 1.

Impresionată de tragedie, Sofia Vicoveanca a transmis un mesaj emoționant familiei îndoliate: ”Sincere condoleanțe, îmi pare tare rău!”.

A transmis condoleanțe familiei

Accidentul mortal, de la filmările videoclipului Ozanei Barabancea, a impresionat o țară întreagă. Și solista de muzică populară Sofia Vicoveanca și-a arătat regretul față de bărbatul care a încetat din viață la doar 56 de ani.

Artista a transmis un mesaj emoționant familiei îndoliate: ”Nu îl cunosc, eu filmările le-am făcut, de obicei, pe lângă Suceava, unde locuiesc și acum, acea echipă de filmare ține, de fapt, de Vicov.

Îmi pare însă tare rău de accident, de tot ce s-a întâmplat, de bietul om, am văzut la televizor că s-a dat cazul. Condoleanțe familiei, e o tragedie!

Eu nu am filmat, în videoclipurile mele, chestii cu călăreți, cu cai, pentru că melodiile mele sunt mai de leagăn” a declarat Sofia Vicoveanca pentru Playtech Știri.

Un tragic accident a avut loc, pe 1 iulie, la filmările videoclipului solistei Ozana Barabancea, realizat la Putna. Gheorghe Cenușă, un cunoscut crescător de cai din zonă, în vârstă de 56 de ani, care a dorit să facă parte din acest proiect, avea să sfârșească tragic, la câteva ore după ce a fost strivit de greutatea animalului său, de aproape 800 de kg.

Sofia Vicoveanca adoră florile

Chiar dacă locuiește la bloc, Sofia Vicoveanca nu renunță la marea ei pasiune, florile, pe care le îngrijește cu atenție. De dragul lor, nici nu se îndepărtează prea mult de casă, căci doar ea le știe pe fiecare în parte, doar ea le cunoaște micile secrete, pe care ni le-a împărtășit și nouă:

”Ador florile, am 130 de ghivece. Unele sunt mai bețive, vor apă mai multă, deci nu e de glumă, trebuie să am grijă, îmi găsesc de lucru cu ele toată ziua. Ele îmi dau bucuria, când înfloresc, mai mare bucurie nici că am. Să știți că le mai și cert, când nu înfloresc.

Ei, e un fel de a spune însă că le cert. Plantele și animalele au o energie, dacă interiorul nostru lucrează, dar nu cu gând rău, totul e bine. Rugăciunea mea e cam așa:

”Doamne, peste tot ce este hapsân să se întindă teritorii! Doamne, potolește-le setea, că numai tu poți!”, spune Sofia Vicoveanca.