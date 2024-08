Doliu în Franța! Patrice Laffont, prezentator TV și producător de televiziune, s-a stins din viață. A murit miercuri dimineață, 7 august 2024, în urma unui atac de cord. A decedat la onorabila vârstă de 84 de ani în casa sa din comuna Oppède din departamentul Vaucluse din sud-estul Franței. Pe data de 21 august, ar fi împlinit 85 de ani.

Nefericitul anunț a fost făcut de către Rachida Dati, ministrul Culturii din Franța.

„Cu ”Numbers and Letters”, ”Fort Boyard” și ”Pyramide”, bunătatea și distracția sa au încântat generații de telespectatori. Patrice Laffont, actor și gazdă emblematică a Antenne 2, apoi France 2, ne-a părăsit miercuri, 7 august. Transmit condoleanțe celor dragi și întregii familii a lui”, a scris, miercuri, Rachida Dati, ministrul Culturii din Franța, pe contul ei de X (Twitter) .

Avec Des chiffres et des lettres, Fort Boyard ou encore Pyramide, sa bienveillance et son espièglerie ont enchanté des générations de téléspectateurs. Patrice Laffont, comédien et animateur phare d’Antenne 2 puis de France 2, nous a quittés ce mercredi 7 août.

