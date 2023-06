Mirela Vaida trece prin clipe cumplite! În urmă cu numai câteva zile, și-a îngropat socrul, iar acum a aflat că și-a pierdut și una dintre cele mai bune prietene.

Săptămână neagră pentru Mirela Vaida! A murit una din bunele sale prietene

Este vorba despre Mariana Chițoi de la Hanul Domnesc din Săcele. Aceasta s-a stins din viață joi, 8 iunie. Prezentatoarea TV a spus că este devastată de evenimentele din ultima săptămână.

„Sunt devastata de evenimentele din ultima saptamana… dupa stingerea din viata a socrului meu, azi am aflat, cu multa tristete, ca draga mea prietena Mariana Chitoi, de la Hanul Domnesc s-a stins din viata azi noapte..

Efectiv, nu imi gasesc cuvintele… un om atat de tanar, de bun, de plin de viata, de generos, de ospitalier… Nu era artist din Romania care, daca avea drum prin Brasov, sa nu treaca pe la Hanul Domnesc din Sacele, sa nu fie pus la masa, sa nu fie tratat regeste, cazat acolo, bine primit!

Cele mai frumoase petreceri, cele mai mari evenimente, cei mai iubiti artisti, toti veneau acolo de dragul acestei femei si a familiei sale…

Am cantat acolo de Revelion, am ciocnit impreuna sampanie pt anul 2023.. ne-am revazut pe 8 martie, cand ne-a primit cu bratele deschise pe toti, impreuna cu copiii! Sunt in stare de soc!”, a scris ea pe Facebook.

Mirela Vaida a transmis condoleanțe familiei Marianei și a spus că înmormântarea va avea loc duminică, 11 iunie.

„Sunt alaturi de familia greu incercata, de copiii ei pe care nu a apucat sa ii vada miri, de tatal ei, Domnul Marin, de mama, de sotul ei.. nu am cuvinte.. maine vom merge la Priveghi, la ora 18. Duminica, la ora 13, toti cei care au cunoscut-o sunt asteptati sa o conduca pe ultimul drum…

Drum Bun, Mariana noastra draga si buna! Vei ramane mereu in inima noastra… Condoleante intregii familii… Sa va ajute Dumnezeu sa treceti cu bine peste aceasta mare pierdere…”, a conchis ea.

Mirela Vaida și-a îngropat socrul cu numai câteva zile în urmă

Această cumplită veste vine după ce marți, pe 6 iunie, prezentatoarea TV a anunțat că socrul ei a murit și va merge la Cluj pentru înmormântare.

„Dacă ieri am lipsit pentru că au fost Rusaliile și pentru că am avut un eveniment frumos, mâine voi lipsi pentru că trebuie să merg la Cluj.

Din păcate, tatăl soțului meu a murit și va trebui ca mâine să îl înmormântăm. Este un eveniment destul de greu în familie, mai ales pentru soțul meu, care este singurul copil și pentru soacra mea.

Sunt alături de ei cu tot sufletul și mâine va trebui să merg acolo. Pentru toți cei care l-au cunoscut pe Alexandru Vaida, inginer, profesor și ziarist din Cluj, dacă vor să îl ducă pe ultimul drum, mâine la Cimitirul Greco-catolic, la ora 11:00, îi așteptăm”, a transmis Mirela Vaida marţi.