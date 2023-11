Actorul Peter White, care l-a interpretat pe Linc Tyler în popularul serial „All My Children” timp de patru decenii, a murit săptămâna trecută la vârsta de 86 de ani.

Actorul a murit în casa sa din Los Angeles în urma unui melanom, a declarat Kathleen Noone, colega sa din serialul „All My Children”, pentru The Hollywood Reporter.

Cunoscut pentru rolurile din teatru și din film, White s-a născut la New York pe 10 octombrie 1937.

Peter White și-a început cariera prolifică în soap-opera

A absolvit Universitatea Northwestern iar apoi a urmat actoria la Yale School of Drama.

Și-a început cariera prolifică în soap-opera, cu rolul Jerry Ames din ”The Secret Storm” de la CBS.

A apărut și într-un episod din ”N.Y.P.D”., dar adevărata lansare a carierei lui White a venit odată cu rolul din transpunerea pe ecran, în 1968, a spectacolului de succes de pe Broadway, ”The Boys in the Band” , despre o trupă de homosexuali, informează EW.com.

Rolul din „The Boys in the Band” a însemnat un risc pe care și l-a asumat

Scris de Mart Crowley, spectacolul fost considerat o ofensă pentru vremea respectivă, când majoritatea personajelor gay erau demonizate.

White a declarat într-un pentru Soap Opera Digest în 2008 că a dorit să renunțe la acest rol.

„Era ceva nou pentru mine”, și-a amintit el. „Mă descurcasem atât de bine în seriale și m-am gândit că nu am nevoie să joc în ceva ce e plin de riscuri”.

După ce actrița Myrna Lot l-a încurajat să-și asume astfel de riscuri, White a profitat de șansă și a creat rolul unui bisexual, Alan McCarthy. Spectacolul s-a jucat și în afara Broadway, la Theater Four, în aprilie 1968 și s-a încheiat doi ani mai târziu.

Un alt rol important a venit odată cu serialul „All My Children”

Un alt rol important a venit în 1974, când l-a interpretat pentru prima dată pe Lincoln Tyler, fiul durului Phoebe Tyler (Ruth Warrick), din serialul ”All My Children”.

A fost al treilea actor inclus în distribuție și jucat de-a lungul a patru decenii – până în 2005.

A jucat în seriale cunoscute precum „Dosarele X”, „Dinastia” și „Ally McBeal”

White și-a continuat cariera prolifică cu apariții în „The X-Files”, „The Jeffersons”, „Hart to Hart”, „Dynasty”, „Star Trek: Deep Space Nine”, „The West Wing” și „Ally McBeal”. Printre filmele în care a jucat se numără „Dave”, „Flubber”, „Armageddon” și „First Daughter”.

La finele lunii trecute a murit și celebrul actor Richard Moll, cunoscut mai ales pentru rolul din ”Night Court.” Moll avea 80 de ani.

Un reprezentant al actorului a confirmat vestea pentru revista People. El a transmis că Richard Moll a murit, liniștit ,în casa sa din Big Bear Lake joi.

Moll s-a născut în Pasadena, California, la 13 ianuarie 1943 și a fost cel mai mic dintre cei trei copii.

După ce a absolvit Universitatea din California, Berkeley, cu o diplomă în istorie, și-a continuat dragostea pentru actorie. La început, rolurile sale au fost limitate, din cauza staturii sale înalte.

Cu o voce gravă și o statură de 1,80 m, Richard Moll a devenit în cele din urmă un nume cunoscut pentru interpretarea lui Bull Shannon, un executor judecătoresc, în Night Court, din 1984 până în 1992.

Serialul de comedie difuzat de NBC a primit mai multe nominalizări la premiile Emmy.