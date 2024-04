Fiica lui Joe Flaherty, Gudrun, a confirmat vestea dispariției actorului pentru Variety:

Joe Flaherty a murit.

„După o scurtă boală, ne-a părăsit. Mă străduiesc să mă împac cu această pierdere imensă”, a spus Gudrun. „Tata a fost un om extraordinar, cunoscut pentru inima sa mare și pentru o pasiune neclintită pentru filmele din anii ’40 și ’50. Perspectivele sale privind Epoca de Aur a cinematografiei nu i-au modelat doar viața profesională; au fost și o sursă de fascinație nesfârșită pentru mine. În ultimele luni, în timp ce s-a confruntat cu o boală teribilă, am avut oportunitatea de a viziona împreună multe dintre acele filme clasice – momente pe care mi le voi aminti totdeauna”.

Flaherty a jucat în serialul de comedie „SCTV”, alături de John Candy, Catherine O’Hara și Martin Short

Flaherty a fost și scriitor și interpret în serialul „SCTV”, în care a jucat alături de John Candy, Catherine O’Hara și Martin Short. Serialul canadian, difuzat între 1976 și 1984, a reda diverse scene de viață din orașul fictiv Melonville. Flaherty era cunoscut aparițiile sale alături de celebrități precum Kirk Douglas, Richard Nixon, Art Garfunkel, Gregory Peck și Alan Alda.

Serialul „SCTV” a fost nominalizat la nouă premii Primetime Emmy pentru scenariu remarcabil și muzică și a plecat cu două acasă.

Actorul Martin Short i-a adus un omagiu, spunând că era omul care întruchipa umorul și arta improvizației

Actorul Martin Short i-a adus un omagiu lui Flaherty într-o declarație pentru Variety:

„În cei peste 50 de ani de prietenie, au fost foarte puțini oameni la fel de înțelepți sau amuzanți. Era omul care întruchipa umorul și arta improvizației. În „SCTV” îi spuneam ”ancora”. Era cel mai amuzant bărbat din cameră. Pur și simplu l-am adorat.”

Flaherty s-a născut în Pittsburgh, Pennsylvania, pe 21 iunie 1941. A început să cânte la The Second City din Chicago, scriind și câteva scenarii pentru spectacole de revistă.

A jucat în „The Next Generation”, „Justice is Done or Oh, Cal Coolidge” și „Cooler Near the Lake” cu Brian Doyle-Murray și Harold Ramis. De asemenea, a jucat alături de John Belushi în „Cum Grano Salis”, „No, No, Wilmette” și „43rd Parallel sau Mr. McCabre and Ms. Miller”.

Flaherty a apărut ulterior la „National Lampoon Radio Hour” cu Belushi, Bill Murray, Gilda Radner, Chevy Chase, Doyle-Murray și Ramis. După ce a petrecut șapte ani în Chicago, Flaherty s-a mutat la Toronto, unde a lucrat la „SCTV”.

”Back to the Future II”, „Happy Gilmore”, „Freaks and Geeks”, filmele care i-au adus notorietatea

Între anii 19902-2010 a fost distribuit în filmele „Back to the Future II”, „Happy Gilmore”, „Freaks and Geeks”, „One Crazy Summer”, „National Security”, „Detroit Rock City”, „Family Guy” și „The King of Queens”.

A avut rolul Harold Weir în „Freaks and Geeks”, a fost un personaj ciudat în „Happy Gilmore” și a fost poștaș în „Back to the Future II”.

După ce s-a îmbolnăvit, a ales să-și petreacă restul vieții acasă, refuzând internarea. Colaboratorii săi din „SCTV” au apelat la rețelele sociale pentru a ajuta la strângerea de fonduri pentru Flaherty prin Alianța Artiștilor Comici.

”Absența lui a lăsat în viața mea un gol imens”

Fiica sa a mai spus: ”Cinematogafia nu a fost doar un hobby pentru el; i-a influențat profund cariera, în special colaborarea la „SCTV”. A prețuit fiecare moment petrecut aici, fiind mândru de succesul său și că face parte dintr-o distribuție uimitoare”.