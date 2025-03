Angie Stone, legenda neo-soul, a murit la 63 de ani într-un accident de mașină

Cântăreața de soul Angie Stone, cunoscută inițial ca membră a trio-ului hip-hop The Sequence și ulterior ca una dintre cele mai apreciate voci ale mișcării neo-soul, a murit la vârsta de 63 de ani.

Potrivit publicației Variety, artista și-a pierdut viața sâmbătă dimineața într-un accident de mașină în Montgomery, Alabama, în timp ce se întorcea de la un concert alături de membrii trupei sale.

O carieră de peste patru decenii în muzică

Născută în Columbia, Carolina de Sud, Angie Stone și-a început cariera muzicală la doar 16 ani, ca membră a The Sequence, primul trio feminin de hip-hop semnat la Sugar Hill Records. Trupa a devenit cunoscută prin hitul „Funk You Up” (1979), un single care a influențat profund industria muzicală, fiind preluat în piese celebre precum „Uptown Funk” (Mark Ronson & Bruno Mars) și „Love of My Life Worldwide” (Erykah Badu).

După destrămarea The Sequence, Stone a continuat să-și dezvolte cariera muzicală, alăturându-se grupului Vertical Hold, cu care a lansat două albume în anii ’90.

La sfârșitul anilor ’90, Angie Stone a devenit una dintre figurile centrale ale mișcării neo-soul, semnând un contract cu J Records. Albumul său de debut, „Black Diamond” (1999), a fost primit cu entuziasm și a consacrat-o pe scena muzicală internațională.

În 2001, artista a lansat albumul „Mahogany Soul”, care a inclus hiturile „Brotha” și „Wish I Didn’t Miss You”, cea din urmă devenind una dintre cele mai cunoscute piese ale sale, dominând topurile și ajungând pe locul 1 în Billboard Dance Club Songs.

Albumele sale ulterioare, precum „Stone Love” (2004) și „The Art of Love & War” (2007), au continuat să fie apreciate și i-au consolidat statutul de regină a neo-soul-ului. De-a lungul carierei, a lansat 10 albume solo, cel mai recent fiind „Love Language” (2023).

Angie Stone a colaborat cu mulți artiști de renume

Pe lângă succesul său solo, Angie Stone a colaborat cu artiști de renume și a contribuit la compoziția albumelor „Brown Sugar” și „Voodoo” ale lui D’Angelo. De asemenea, a făcut parte din turneele acestuia ca vocalistă de acompaniament.

Talentul său i-a adus trei nominalizări la premiile Grammy, inclusiv pentru cea mai bună interpretare R&B de către un duo sau grup vocal în 2003 și pentru cea mai bună interpretare vocală feminină R&B în 2004.

Angie Stone a fost mai mult decât o simplă cântăreață – a fost o pionieră a neo-soul-ului, o artistă care a redefinit genul și a influențat generații întregi de muzicieni. Prin muzica sa profundă, care combină elemente de soul, R&B și hip-hop, ea a reușit să creeze o legătură specială cu publicul.

Artista lasă în urmă doi copii, fiica sa Diamond și fiul său Michael, precum și o moștenire muzicală de neegalat, care va continua să inspire fanii și artiștii din întreaga lume.