Terry Venables a încetat din viaţă la vârsta de 80 ani

A murit Terry Venables! Legenda fotbalului englez avea 80 de ani.

Suporterii români, în special cei ai Stelei, îl cunosc foarte bine din postura de antrenor al Barcelonei. Steaua a câştigat Cupa Campionilor Europeni în 1986 împotriva catalanilor conduşi de pe bancă de Venables.

Ca jucător, Terry Venables a jucat pe postul de mijlocaş şi a strâns peste 500 de meciuri la club între anii 1960 şi 1975. Cea mai mare parte a carierei de jucător a petrecut-o la Chelsea, QPR (Queens Park Rangers) şi Tottenham. A bifat şi două selecţii pentru naţionala Angliei.

Apoi, ca antrenor, Terry Venables a condus naţionala Angliei între 1994 şi 1996. A ajuns în semifinalele Euro 96, pe teren propriu.

El a mai antrenat Crystal Palace, QPR, Barcelona, Tottenham, Middlesbrough, dar şi naţionala Australiei.

Poreclit „El Tel”, Venables a câștigat ca antrenor campionatul Spaniei cu FC Barcelona din postura de antrenor. A ajuns cu catalanii până în finala Cupei Campionilor Europeni, pierdută la penalty-uri contra Stelei.

În 1991, Venables a pus mâna pe trofeul Cupei Angliei alături de Tottenham.

În 2014, Venables și cea de-a doua soție a sa, Yvette, au deschis un hotel de tip boutique și un restaurant în Penaguila, Spania, pe care l-au condus timp de cinci ani.

Anterior, Yvette ajutase la conducerea clubului privat al lui Venables, Scribes West, din Kensington.

„Suntem total devastaţi de pierderea unui soţ şi tată minunat, care s-a stins în pace ieri, după o lungă boală. Am cere să ni se acorde intimitate în acest moment incredibil de trist pentru a ne permite să plângem pierderea acestui om minunat pe care am fost atât de norocoşi să îl avem în viaţa noastră”, este mesajul transmis duminică, 26 noiembrie, de familia legendarului sportiv englez, potrivit Daily Mail.

Lumea fotbalului este în doliu, după aflarea veştii triste

Mesajele din lumea fotbalului nu au întârziat să apară.

„Clubul este extrem de întristat să afle despre dispariția fostului jucător și manager Terry Venables. Cele mai profunde condoleanțe sunt prietenilor și familiei lui Terry în acest moment incredibil de dificil. În semn de omagiu, vom ține un minut de aplauze înainte de flueirul de start, iar jucătorii noștri vor purta banderole negre în timpul meciului din această după-amiază împotriva lui Aston Villa”, au transmis cei de la Tottenham.

„FC Barcelona regretă profund decesul lui Terry Venables, care a condus Barça din 1984 până în 1987. Condoleanțele noastre celor dragi lui. Odihnească-se în pace”, apare scris pe contul de Twitter al Barcelonei.

„Suntem profund întristați de moartea lui Terry Venables la vârsta de 80 de ani. După ce a bifat două selecții la seniori ca jucător, Terry a ajuns să conducă selecţionata celor trei lei (Three Lions, numele sub care e cunoscută naţionala Angliei – n.r.) între 1994 și 1996 – conducându-ne cu mândrie până în semifinalele Euro 96. Gândurile și condoleanțele noastre sunt alături de familia, prietenii și fostele cluburi ale lui Terry”, este mesajul postat pe contul oficial al naţionalei Angliei.

Gary Lineker: Cel mai bun, cel mai inovator antrenor pentru care am avut privilegiul şi plăcerea de a juca

„O veste extrem de tristă. Marele Terry Venables s-a stins din viaţă. RIP Boss. Îţi datorez atât de mult. Ai fost uimitor”, a scris Alan Shearer, fost căpitan al Angliei şi membru al trupei de la Euro 96. „Devastat să aud că Terry Venables a murit. Cel mai bun, cel mai inovator antrenor pentru care am avut privilegiul şi plăcerea de a juca. A fost mult mai mult, însă, decât un mare manager. Era plin de viaţă, era fermecător, era spiritual, era un prieten. Ne va lipsi enorm de mult”, a afirmat şi Gary Lineker, fost căpitan al Angliei şi jucător la Barcelona sub comanda lui Venables.

Clubul Tottenham a anunţat că va ţine un minut de aplauze înainte de meciul de duminică din Premier League cu Aston Villa. Jucătorii vor purta banderole negre.