Doliu imens în lumea filmului! A murit actorul Jan Schwieterman

Doliu imens în lumea filmului! Jan Schwieterman, actorul care a devenit celebru cu rolul său din comedia „Good Burger” din 1997, a murit la vârsta de 52 de ani.

Fratele acestuia, Chad Schwieterman, a anunțat inițial vestea morții starului din 28 februarie în urmă cu aproape trei săptămâni, dar aceasta nu a fost raportată pe larg până la 21 martie, notează newsweek.com.

„Cu inima grea împărtășesc moartea fratelui meu, Jan (JP) Schwieterman”, a scris Chad pe social media, menționând că fratele său „a aflat recent că avea o formă agresivă de cancer în stadiul 4”. „Odihnește-te în pace, frate. Te iubim și ne este dor de tine”, a conchis el.

Un necrolog online afirmă că Jan a decedat la Mercy Hospital din Washington, Missouri.

Potrivit omagiului, Jan a făcut parte din Boy Scouts of America în timpul tinereții sale în Indiana și a obținut cu mândrie rangul de Eagle Scout.

„La scurt timp după liceu s-a mutat în California și a devenit actor”, notează necrologul.

Alături de Kenan Thompson în „Good Burger”, Jan Schwieterman i-a dat viață lui Kurt Bozwell, răufăcător și proprietar al fast food-ului Mondo Burger. Înainte însă, a jucat în roluri mai mici în mai multe seriale de televiziune, inclusiv ER și McKenna.

După o pauză de actorie, el a apărut în filmul „Along the Way” din 2007.

Necrologul a evidențiat numeroasele pasiuni și căutări ale lui Jan de-a lungul vieții sale.

„El a călătorit în multe țări de-a lungul vieții sale, cel mai recent în Thailanda”, se arată în omagiu. „A fost un artist al fotografiei și al picturii. A studiat artele marțiale și îi plăcea să joace Dungeons and Dragons”.

S-a stins și actorul Mark Dobies

Aceasta nu este singura pierdere suferită recent de lumea filmului. Actorul Mark Dobies, cunoscut pentru rolurile sale din serialele Guiding Light, în care l-a interpretat pe Dr. Noah Chase, și One Life to Live, unde a jucat personajul Daniel Colson, a decedat la vârsta de 65 de ani.

Conform unui necrolog din New Jersey, actorul a murit marți, 11 martie, însă cauza decesului nu a fost făcută publică, informează TV Insider.

Mark Dobies s-a născut pe 3 aprilie 1959, în Philadelphia, Pennsylvania. Inițial jucător de fotbal în perioada colegiului, a ales apoi să se dedice actoriei. Debutul său pe ecran a avut loc în 1997, în serialul Fame L.A., iar ulterior a apărut în producții de succes precum Just Shoot Me, Home Improvement, Melrose Place, Nash Bridges și Everybody Loves Raymond. Mai multe puteți citi aici.