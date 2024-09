A murit Peter Renaday

Actorul de voce Peter Renaday, cunoscut fanilor din întreaga lume pentru rolul său ca vocea originală a lui Master Splinter în seria de desene animate Teenage Mutant Ninja Turtles, a murit. Avea 89 de ani.

Ofițerii de poliție l-au descoperit pe Renaday la domiciliul său din Burbank, California, în timp ce efectuau un control de bunăstare duminică.

El a fost găsit decedat la sosirea poliției și se crede că moartea sa a fost din cauze naturale.

Nepoata lui Renaday, Mindy Zachary, a declarat că aerul condiționat al unchiului ei nu funcționa de curând, iar temperaturile din locuința sa ajunseseră la 90 de grade.

Nu este clar dacă căldura a contribuit în mod direct la moartea lui Renaday, dar se pare că familia nu consideră că este necesară o investigație suplimentară.

Rolurile care l-au făcut faimos pe Peter Renaday

Ca actor, Renaday a fost cel mai bine cunoscut pentru vocea lui Master Splinter în Teenage Mutant Ninja Turtles, celebrul serial animat care a contribuit la lansarea unei francize masive care continuă și în prezent.

Renaday i-a dat voce lui Splinter de la debutul serialului, în 1987, până când serialul original și-a încheiat apariția în 1996.

El a putut lua parte la faimosul eveniment concertistic „TMNT: Coming Out of Their Shells” al francizei, vocea lui Splinter fiind folosită pentru părțile vorbite ale spectacolului.

Mulți alții au preluat ulterior rolul lui Splinter, Jackie Chan jucând o nouă versiune în TMNT: Mutant Mayhem din 2023, deși mulți fani de lungă durată încă consideră versiunea lui Renaday ca fiind favorita definitivă.

Renaday a fost și vocea personajului Grapple în seria animată Transformers din anii 1980.

Ulterior, a interpretat mai multe roluri în serialele animate DC Superman: The Animated Series, The New Batman Adventures și Batman: The Brave and the Bold.

El a fost vocea lui Howard Stark în seria Iron Man din anii 1990. Celelalte sale credite TV includ roluri în.

G.I. Joe: A Real American Hero

TaleSpin

Darkwing Duck

Animaniacs,

Aladdin

Gargoyles

The Sylvester & Tweety Mysteries

Samurai Jack

Godzilla: The Series

și Angel

În film, Renaday a interpretat memorabil vocea domnului McKnight din filmul de animație Scooby-Doo! and the Witch’s Ghost. Printre celelalte filme ale sale se numără:

Aristocats

The Rescuers

The Black Cauldron

Bebe’s Kids

The Hunchback of Notre Dame

Antz

Mulan

The Prince of Egypt

Shrek

The Road to El Dorado

Madagascar

Printre alte roluri notabile ale lui Renaday în afara televiziunii și a filmului se numără vocea lui Abraham Lincoln în „Hall of Presidents” din Regatul Magic.

De asemenea, el le-a dat voce lui Henry și Max în atracția Country Bear Jamboree din parc.

De asemenea, a dat voce mai multor personaje de jocuri video de-a lungul anilor, printre care: