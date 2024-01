Joyce Randolph a murit din cauze naturale, la casa sa din Upper West Side din Manhattan, a anunțat fiul său, Randolph Charles, citat de Associated Press.

„The Honeymooners” se numără și azi printre cele mai iubite seriale de comedie de televiziune

Ea va rămâne în memoria oamenilor pentru rolul din serialul TV „The Honeymooners”, un sitcom de televiziune american care a fost difuzat inițial pe CBS din 1955 până în 195. Serialul a fost creat de Jackie Gleason, care a avut și rolul principal.

Serialul transpune pe micul ecran copilăria vedetei Jackie Gleason.

Acest serial continuă să-mi influențeze viața

„Oamenii vin și acum la mine și vor să mă îmbrățișeze și să mă sărute și să-mi spună cât de mult le-a plăcut serialul”, a spus ea. „Înveți să accepți asta, dar este distractiv și oamenii sunt drăguți. Acest serial continuă să-mi influențeze viața.”

Deși The Honeymooners a existat în diferite forme, Joyce Randolph nu s-a mai întors niciodată să joace rolul lui Trixie. În cele din urmă, ea a reluat personajul în 1991 într-un alt sitcom, „Hi Honey, I’m Home”, de la ABC.

Într-un interviu pentru The New York Times din 2007, Randolph spunea că nu a primit niciun ban în plus pentru cele 39 de episoade în care a jucat și că abia spre finele anilor 80 a început să primească bani din drepturile de autor, potrivit NPR.org.

Joyce Randolph s-a născut în Detroit în 1924 și avea în jur de 19 ani când s-a alăturat unei companii locale de teatru, „Stage Door”. De acolo a plecat la New York și a jucat într-o serie de spectacole pe Broadway.

La finele anilor 1940 și începutul anilor 1950, a început să apară frecvent la televizor în seriale de succes, alături de vedete precum Eddie Cantor, Dean Martin și Jerry Lewis, Danny Thomas și Fred Allen.

Soțul ei, Richard Lincoln, un director de marketing bogat care a murit în 1997, a fost directorul Lambs, un cunoscut club de teatru.

O altă talentată actriță a murit la 85 de ani

În urmă cu o săptămână, talentata actriță cehă Jana Hlaváčová a murit, la vârsta de 85 de ani, după o perioadă îndelungată de izolare.

„Din păcate, pot confirma acest lucru. Ne-a părăsit cu puțin înainte de miezul nopții de sâmbătă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Teatrului Național, Tomáš Staněk, pentru TN.cz.

Ultimul ei rol a fost în drama psihologică „The Visible World”

Actrița cehă Jana Hlaváčová a interpretat cu succes diverse roluri mai ales pe scenă.

În ultimii ani, viața ei a fost marcată de lupta curajoasă cu boala Parkinson, care a determinat-o să se retragă într-o izolare voluntară.

La asta s-a adăugat suferința provocată de pierderea celui de-al doilea soț, actorul Luděk Munzar, în 2019. Munzar, pe care l-a întâlnit la Teatrul Național, a fost partenerul ei de viață timp de 20 de ani.

Jana Hlaváčová și-a început cariera după absolvirea DAMU, iar primul său rol a fost la Teatrul J. K. Tyl din Pilsen.

A avut numeroase roluri pe scena teatrelor, dar şi în seriale de televiziune şi filme. Rămâne cunoscută din serialul „Despre poeți” al regizorului Dušan Klein, dar şi din serialul „Lumea perfectă” difuzat de postul TV Nova.

Ultimul ei rol a fost în drama psihologică „The Visible World” (2011), film regizat de Peter Krištúfek.