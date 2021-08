Începe iarăşi războiul în Orientul Mijlociu?

Noi violenţe la graniţa Israelului: este unul dintre cele mai grave valuri de violenţe între Israel şi militanţii din Fâşia Gaza de la conflictul dintre cele două tabere ce a pus întreaga lume pe jar în luna mai.

Sâmbătă seara, avioanele de luptă ale Israelului au lovit bazele Hamas din Fâşia Gaza. Printre cei grav răniţi de aceste atacuri se numără un băiat palestinian în vârstă de 13 ani, dar şi un soldat israelian din cadrul Poliției de Frontieră.

Autoritățile sanitare din Gaza au declarat că băiatul a fost împușcat în cap, relatează jurnaliştii de la Deutsche Welle.

Ministerul Sănătăţii din Fâşia Gaza a precizat: „Patruzeci și unu de civili au fost răniți”.

Watch | Israeli occupation warplanes launched several air strikes on the middle area of Gaza Strip. pic.twitter.com/F4xIMU4ZoM

— Quds News Network (@QudsNen) August 21, 2021