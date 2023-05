Brutale „instrucțiuni de prizonierat” rusești le spun propriilor trupe să se sinucidă cu grenade!

Un bilet găsit în uniforma unui soldat rus ce s-a sinucis oferă detalii foarte precise despre ce trebuie să facă militarii dacă forțele ucrainene sunt pe cale să te captureze.

Soldaților ruși care se confruntă cu o potențială capturare în Ucraina li se spune să se arunce în aer cu o grenadă atunci când soldații ucraineni se apropie de ei.

Descoperirea sumbră a fost postată pe Twitter de către un cont anonim. Acesta a postat o imagine a unui bilet găsit în interiorul uniformei unui soldat rus care tocmai se aruncase în aer pe câmpul de luptă.

O înregistrare video îl arată pe acesta trăgând cu o armă, părând a fi singurul în interiorul unui tranșeu lung. El își dă seama apoi că o dronă ucraineană l-a văzut și decide să ia problema în propriile mâini.

„Ești prizonier? Când inamicul se apropie, se scoate grenada și se trage cuiul. Puneți o grenadă sub vesta de corp sau prindeți-vă bărbia.

Nu le vom permite ucrainenilor să alimenteze fondul de schimb. Moartea este mai bună decât rușinea”, se arată pe biletul găsit în uniforma soldatului decedat.

So this happened. Video linked below. pic.twitter.com/1uyG2ThzNX

— Def Mon (@DefMon3) May 9, 2023