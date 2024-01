Luni, președintele USR, Cătălin Drulă, a relatat că primarul municipiului Câmpulung, Elena Lasconi, a propus amânarea deciziei privind formarea Alianței Dreapta Unită. Lasconi dorea amânarea deciziei cu o lună, însă votul a fost în favoarea alianței cu o majoritate de 95%.

La B1Tv, întrebat cum comentează criticile exprimate de Elena Lasconi și Vlad Gheorghe, liderul USR a subliniat că în orice partid există diversitate de opinii.

„Eu am o idee clară despre ce înseamnă leadership, ceea ce înseamnă să conduci, să fii asumat, să îţi asumi o direcţie. Şi cred că România are foarte mult de suferit, pentru că sunt puţini oameni care să înţeleagă asta, mai ales în zona politică. Evident, ca în orice organizaţie, ca în orice partid, apar şi păreri diferite, apar şi dezbateri. De altfel, colega mea, Elena Lasconi, a fost la postul dumneavoastră aseară şi chiar dumneaei a explicat: <<Avem democraţie în USR>>. A fost o dezbatere aprinsă, cu diferite păreri. Dumneaei a propus la un anumit punct să mai stăm cu alianţa, să mai amânăm o lună, care e o propunere validă. Au fost şi alţi colegi care au avut alte păreri, la sfârşit am avut un vot care a fost covârşitor, că până la urmă despre asta este democraţia – vot foarte clar”, a declarat Drulă.