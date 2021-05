Angelus TV este considerat în prezent principalul broadcaster catolic românesc online. Totuși, acest proiect se adresează persoanelor de toate confesiunile, religiile și non-afiliate religios, vizând atât publicul catolic de ambele rituri (romano-catolic și greco-catolic) din țară și din diaspora, cât și publicul general interesat de teme culturale, spirituale, sociale și de actualitate, se arată într-un comunicat de presă remis recent.

Cine a lansat Angelus TV

Echipa SIGNIS România, coordonată de Adriana Răcăşan (producător general şi director artistic Angelus TV), Tony Stoian (director tehnic), Maria Puşcaşu (regizor de emisie) şi Cristina Farcaş (manager de proiect Angelus TV), împreună cu o echipă numeroasă şi generoasă de tineri voluntari, a realizat un duplex din aula Auditorium Maximum a Facultății de Teologie Romano-Catolică din București și Catedrala Sf. Iosif, unde PS Cornel Damian, Episcop Auxiliar de București a deschis evenimentul prin binecuvântarea cu relicva Fericitului Vladimir Ghika.

Momentul de rugăciune a fost susținut muzical de Corul Catedralei, dirijat de Andrei Stănculescu și acompaniat la orgă de Eduard Antal, incluzând și participarea Corului de copii Bravissimo, dirijat de Elena Radu, care a interpretat Tatăl Nostru.

Realizatorii acestei ediții speciale – Pr. Francisc Ungureanu, Director al Angelus TV, Claudia Stan, Pr. Francisc Doboş, Cristina Farcaş, Bogdan Chenciu – au dialogat cu contributorii și invitații, oferind mici demonstraţii de emisiuni ce se vor afla în grila de programe a postului şi prezentând viziunea noului proiect Angelus TV, ce își propune să concretizeze mesajul Papei Francisc pentru cea de-a 55-a Zi Mondială a Comunicațiilor Sociale: „A comunica întâlnind persoanele acolo unde sunt și așa cum sunt”. Aflat sub patronajul Fericitului Vladimir Ghika, sărbătorit de Biserică în chiar acea zi, Angelus TV are un nume care pornește de la o realitate care pentru Monseniorul Vladimir Ghika era foarte concretă, și anume aceea a prezenței îngerului păzitor, lucru amintit și de PS Mihai Frățilă în cadrul dialogului cu moderatorii. Îngerul, sau mai bine spus, aripa unui înger, se află și pe sigla televiziunii, iar deviza este „Vino și vezi” (Ioan 1,46).

Evenimentul, transmis live

Evenimentul, transmis live pe platforma angelustv.ro și pe pagina de Facebook @angelustv.ro, s-a bucurat de prezența ÎPS Aurel Percă, Arhiepiscop Mitropolit de București, a ÎPS Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit emerit, a PS Cornel Damian, Episcop Auxiliar de București și a PS Mihai Frățilă, Episcop greco-catolic de București, fiind prezenți preoți, persoane consacrate și laici din parohiile Arhidiecezei de București și ale Eparhiei Greco-Catolice „Sfântul Vasile cel Mare” de București, precum și realizatori ai ORA CAtOLICĂ, ale căror emisiuni vor fi prezente în grila Angelus TV. Prin intermediul conexiunii video live, au participat PS Claudiu Lucian Pop, Episcop greco-catolic de Cluj-Gherla, Președinte al Comisiei pentru Comunicații Sociale a Conferinței Episcopilor din România și PS László Böcskei, Episcop romano-catolic de Oradea. Din Dieceza de Iași, unul dintre contributorii principali ai proiectului, au fost prezenţi la sărbătoare reprezentanţii ERCIS Media și ERCIS FM, Alexandra Cojan și Gabriel Măriuţ.

Mai marii Bisericii, doar vorbe bune despre noua televiziune

ÎPS Aurel Percă: „De la început m-am bucurat că această inițiativă aflată în germene de anul trecut, ORA CAtOLICĂ, se va dezvolta și mai ales se va extinde la toată țara, la toate diecezele și mai ales, se va adresa unui public foarte larg. Am reflectat mult și asupra faptului că o astfel de muncă cere mulți colaboratori, cere mult efort, mult timp și am încredere totuși că ceea ce s-a realizat anul trecut în timp de pandemie se va dezvolta acum, în timpuri mai bune, și va căpăta o amploare deosebită. Eu mă bucur că s-a dat startul azi, în Ziua Mondială a Comunicațiilor Sociale, în sărbătoarea Fericitului Vladimir Ghika, în novena la Coborârea Duhului Sfânt și cred că Duhul Sfânt va realiza lucruri frumoase prin Angelus TV. Un program atât de variat, cu atâția participanți și cu un segment de ascultători atât de variat are nevoie de lucrarea Duhului Sfânt”.

PS Claudiu Lucian Pop: „Mă bucur mult să văd că Biserica a știut să răspundă provocărilor acestei pandemii. Biserica a știut să citească semnele timpului, în lumina Spiritului Sfânt, și să găsească modalități de a merge înainte, de a merge împreună. Cred că ceea ce vedem astăzi aici și în alte episcopii este doar primul pas. Cred că aici trebuie să facem diferența ca mass-media catolică: noi putem face diferența prin calitatea cuvântului, iar aici, apelul Papei Francisc este extrem de important pentru cei care lucrează în acest domeniu. Cred că noi, ca mass-media catolică, avem posibilitatea de a face diferența și trebuie să facem diferența: lumea nu doar să vadă ceva, ci prin ceea ce vede, ceea ce ascultă, să se apropie de acel Isus mort și înviat pentru noi. Acesta cred că este mesajul unei televiziuni catolice: tot ceea ce facem, tot ceea ce spunem, să apropie oamenii de cuvântul lui Dumnezeu”.

PS László Böcskei: „Cu mare bucurie încerc să vă încurajez în acest moment festiv. Când s-a ivit posibilitatea de a fi și noi contributori la acest proiect, cred că am răspuns destul de repede, spunând DA, pentru că eu consider că prezența noastră pe aceste rețele nu este doar o necesitate care ține de un timp de pandemie, ci este o oportunitate a zilelor noastre, a vremurilor pe care le trăim, o nouă cale și un nou mijloc în care putem duce mesajul Evangheliei între oameni. Cei care sunt în apropierea noastră, în mijlocul nostru au nevoie de acest mesaj pozitiv. Doresc să încurajez întreaga echipă care s-a angajat în această frumoasă lucrare. Să avem mereu curajul de a merge și în același timp, elanul de a nu obosi în vestirea Evangheliei”.

PS Mihai Frățilă: „Cred că este providențială această potrivire cu ziua de astăzi, pentru că e sărbătoarea Fericitului Vladimir Ghika și pentru că e un personaj atât de complex, nu numai pentru eșafodajul de umanitate pe care l-a reprezentat – el însuși a fost un înger pentru aceia cu care a venit în legătură și prin care Dumnezeu și-a scris planurile sale providențiale. Iată un om al lui Dumnezeu care, având acest patrimoniu al interiorității sale, devenea un înger pentru cei pe care Dumnezeu i-a pus pe pragul vieții sale”.

Postul va emite inițial online

Emisiunea a fost punctată de momente muzicale susținute de artiști precum Radu Miculița, Ștefan Lovin, Albert Lovin, Maria Luisa Andrici, Manuela Slave, Emanuel Suceu, soprana Silvia Micu, actrița Costina Cheyrouze. Lansarea s-a încheiat cu binecuvântarea ÎPS Aurel Percă, Arhiepiscop Mitropolit de București, care, parafrazând începutul rugăciunii „Angelus”, a spus înainte: „Angelus TV nuntiat Ecclesiae Romaniae” („Angelus TV vestește Bisericii din România”), promițând binecuvântarea studiourilor Angelus TV, care nu a putut fi realizată în cadrul emisiunii din cauza condițiilor meteo.

Angelus TV va emite pentru început în mediul online, dar se dorește cât mai curând includerea acestui post de televiziune în grila de cablu, pentru a ajunge în casele cât mai multor oameni.