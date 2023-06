Sistemul pensiilor generale este tot un sistem al pensiilor speciale

„O descriere schematica a sistemului comun, general de pensii! Cum ajungi la concluzia ca sistemul pensiilor generale este tot un sistem al pensiilor speciale. Despre leprosii pensiilor militare!

Deci, in sistemul comun de pensii, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbați și 63 de ani pentru femei. Stagiul de cotizare trebuie sa fie intre 15 ani ( minim) si 35 de ani (complet). Cum se calculeaza pensia comuna? Cuantumul pensiei se determină prin înmulţirea punctajului mediu anual realizat de asigurat cu valoarea unui punct de pensie.

Cum se calculeaza un punct de pensie? Este stabilit, asa cum le este drag guvernelor noastre, mai mult prin Ordonante de urgenta ale guvernului. In 2013 era de 732,8 lei. La 1 ianuarie 2023, valoarea punctului de pensie a ajuns la 1.785 lei ( crestere cu 12,5% fata de 2022).

Cum se calculeaza punctajele lunare, anuale medii? Deci pentru fiecare luna de munca se se imparte salariul brut la salariul mediu brut pe tara si se obtine un punctaj lunar. Punctajul lunar al celor care lucreaza in conditii deosebite se majoreaza cu 25%. Punctajul anual al celor care lucreaza in conditii speciale se majoreaza cu 50%. Pentru un an de munca se face media punctajelor lunare ( se aduna si se impart la 12) si se obtine un punctaj anual.

La deschiderea dreptului la pensie se aduna toate punctajele anuale si se impart la numarul de ani de cotizatie, obtinandu-se punctajul mediu anual”, este mesajul postat, duminică, pe pagina oficială de Facebook a Sindicatului Polițiștilor din România „Diamantul” Oficial.

Calcul pensiei comune nu se raportează la suma colectată de la un angajat, cu titlu de CAS

„Despre relatia care nu exista intre pensia comuna si suma contribuita cu titlu de CAS! Cei care se asteapta ca sistemul general de pensii sa aiba o legatura clara, o relatie matematica cu suma efectiv contribuita cu titlu de CAS, vor fi dezamagiti. Calcul pensiei comune, “ne-speciale”, nu se raporteaza la suma colectata de la un angajat, cu titlu de CAS, in perioada de munca (intre 15 si 35 de ani).

Pensia comuna nu are sursa in banii acumulati de la viitorul pensionar, intr-un fel de “depozit” al lui individual tinut undeva la bugetul asigurarilor sociale. Pensia se raporteaza la doi factori si atat, un numar de ani si punctul de pensie. Punctul de pensie se mareste subiectiv, dupa cum vrea puterea politica. Cel putin pana acum asa s-a intamplat.

Incepand cu anul 2024, valoarea de 1785 lei se majorează cu rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat, indicatori definitivi, cunoscuți în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicați de Institutul Național de Statistică. (Prin comparatie, pensiile militare sunt actualizate, umilitor, doar cu inflatia stabilita cu doi ani in urma. Atat!)

Nicio formula de calcul nu se raporteaza efectiv la contributia acumulata/depozitata in cosul de pensie al pensionarului! In concluzie, sistemul comun de pensii – adica cel bazat, declarativ, pe contributivitate- este tot un sistem de pensii speciale, fara legatura directa de cauzalitate cu suma efectiv contribuita”, scrie în acea postare.